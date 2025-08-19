Окружность шеи может указывать на продолжительность жизни человека / © pexels.com

Ученые пришли к выводу, что окружность шеи в соотношении с другими параметрами способна указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний, состояние питания и даже вероятность смерти.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, специалисты из Бостонского университета установили, что у мужчин с окружностью шеи более 43 см и у женщин с показателем более 36 см возрастает вероятность развития фибрилляции предсердий (AFib).

Это распространенное нарушение ритма сердца, при котором предсердия сокращаются нерегулярно и слишком быстро, что ухудшает нормальное кровообращение. В таких случаях люди часто сталкиваются с ощущением сердцебиения, усталостью, а также с повышенным риском инсульта или сердечной недостаточности.

Исследователи также отмечают, что пациенты с большей окружностью шеи чаще имеют обструктивное апноэ сна, которое напрямую связано с AFib.

В долгосрочном исследовании, где участвовали около 4000 человек, сравнивали показатели шеи с талией и индексом массы тела. Такой подход позволил учесть и жировые отложения, и мышечную массу, что делает его более точным, чем только ИМТ или обхват талии. Считается, что безопасное соотношение окружности шеи к талии должно быть меньше 0,5. То есть талия не должна превышать двойную окружность шеи.

Известно, что AFib повышает риск преждевременной смерти. В частности, исследование 2018 года выявило: у людей с таким диагнозом вероятность умереть в четыре раза выше, чем в среднем по населению. Несмотря на прогресс в лечении, это расстройство все еще считается опасным из-за высоких шансов осложнений — от инсульта до сердечной недостаточности.

Окружность шеи у испытуемых измеряли стандартным методом — лентой вокруг основания шеи, под кадыком. Дополнительно фиксировали параметры талии, роста и веса. Оказалось, что связь между толстой шеей и риском AFib сохраняется даже после учета ИМТ и других классических показателей.

По словам экспертов, более широкая шея свидетельствует о накоплении подкожного жира в верхней части тела. Именно этот тип жировой ткани является главным источником свободных жирных кислот в крови. Их избыток приводит к инсулинорезистентности и нарушению липидного баланса, что в итоге способствует развитию сердечно-сосудистых болезней.

Авторы работы подытожили: окружность шеи — это «новый индекс измерения, который прост, быстр, мало варьируется и может отражать количество жира в верхней части тела».

К слову, согласно исследованию шведских ученых, секрет долголетия заключается не столько в умении бороться с болезнями, сколько в способности их откладывать или избегать. Ученые проанализировали данные тысяч людей и пришли к выводу, что те, кто доживает до 100 лет, накапливают серьезные диагнозы гораздо медленнее. Вероятно, этот феномен обусловлен сочетанием генетических факторов, образа жизни и условий окружающей среды.