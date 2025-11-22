Когда использовать антиперспирант: ученые предупредили о распространенной ошибке

Антиперспиранты лучше использовать вечером перед сном

Многие люди используют дезодоранты или антиперспиранты каждый день, как правило, утром после душа, даже не задумываясь, правильно ли это. Однако эксперты Международного общества гипергидроза (повышенного потоотделения) заявляют, что для максимальной эффективности антиперспирант следует наносить не утром, а вечером перед сном.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему время суток имеет значение для антиперспиранта

Специалисты объясняют, что ночью выработка пота самая низкая, и это критически важный фактор для действия активных компонентов средства.

«Вечернее нанесение дает активным ингредиентам в антиперспирантах время, чтобы проникнуть в ваши поры в течение ночи и заблокировать потоотделение до тех пор, пока не взойдет солнце, и вы действительно начнете двигаться», — советуют эксперты.

Таким образом, если наносить средство утром, начавшееся выделение пота может мешать компонентам (как правило, соединениям на основе алюминия) эффективно заблокировать поры. Кроме лучшего результата, применение средства перед сном имеет еще одно преимущество: утренняя одежда не пострадает от белых или желтых следов.

Разница между антиперспирантом и дезодорантом

Эксперты подчеркивают, что большинство людей используют термины «дезодорант» и «антиперспирант» как взаимозаменяемые, хотя на самом деле это два разных типа гигиенических средств.

Антиперспиранты содержат соединения на основе алюминия, временно блокирующие потовые поры, уменьшая количество пота, попадающего на кожу. Дезодоранты не останавливают потоотделение. Они обычно содержат спирт и повышают кислотность кожи, что делает ее менее привлекательной для бактерий. В составе дезодорантов обычно есть парфюмированные отдушки, маскирующие неприятный запах пота.

К счастью, большинство продуктов на рынке сегодня комбинированы, которые борются как с потоотделением, так и с запахом пота.

Советы по повышению эффективности и борьбе с гипергидрозом

Для достижения наилучшего эффекта эксперты советуют не наносить слишком много средства на кожу. Тонкого слоя (одно движение вверх и одно движение вниз) будет вполне достаточно, и лишнее средство не оставит следов на одежде.

Если же выделяемое количество пота вызывает сильный дискомфорт, специалисты советуют воспользоваться дополнительными советами:

Избавьтесь от волос под мышками . Это позволяет средству лучше добраться до кожи. Кроме того, это предотвращает накопление пота и жира и уменьшает площадь поверхности, на которой могут размножаться бактерии.

Контролируйте стресс . Установление корневой причины чрезмерной потливости важно. Управление стрессом может помочь предотвратить или ограничить стрессовое потоотделение.

В случае гипергидроза (чрезмерного потоотделения) следует обратиться к врачу, который может посоветовать медикаментозное лечение.

Напомним, если магазинные дезодоранты не справляются с проблемой пота, можно воспользоваться простым домашним средством . Его легко приготовить собственноручно, и подмышки будут сухими целый день.