Когда лучше пить теплую воду: действительно ли она помогает похудеть и улучшает пищеварение

Стакан воды / © pexels.com

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Впрочем, имеет ли значение температура воды и существует ли время суток, когда теплый напиток особенно полезен? Специалисты отмечают: для гидратации, прежде всего, важно пить достаточно жидкости, а не выбирать воду определенной температуры. Нет убедительных научных доказательств, что именно теплая вода способна выводить токсины, заметно ускорять метаболизм или существенно улучшать кровообращение у здорового человека.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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В некоторых ситуациях теплая вода может быть более приятной, а значит, помогать регулярно поддерживать достаточный уровень жидкости в организме.

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Полезно ли пить теплую воду утром

После пробуждения организм несколько часов не получал жидкости, в то же время вода продолжала теряться из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Поэтому стакан воды по утрам может быть простым способом начать восстанавливать водный баланс.

При этом необязательно пить теплую воду. Если такая температура более приятная, ее вполне можно выбрать. Вода также содержит калорий и кофеина, поэтому может стать альтернативой кофе сразу после пробуждения.

Вместе с тем, утверждение, что теплая вода утром «запускает метаболизм» или «выводит токсины», преувеличено. За переработку и вывод многих веществ из организма отвечают, в частности, печень и почки. Для их нормальной работы важно достаточное количество жидкости, но специальная температура воды для этого не требуется.

Стоит ли пить воду перед едой

Стакан воды перед едой может быть полезен людям, которые в течение дня часто забывают пить. Теплая жидкость может создавать приятное ощущение в желудочно-кишечном тракте.

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Кроме того, вода временно заполняет желудок, поэтому человек может ощущать большую сытость. Однако это связано, прежде всего, с количеством выпитой жидкости, а не с ее температурой.

Людям, имеющим рефлюкс, ощущение раннего насыщения или другие проблемы с пищеварением, не стоит выпивать большое количество воды непосредственно перед едой. Лучше ориентироваться на самочувствие и пить небольшими порциями.

Теплая вода во время простуды

При простуде теплый напиток может быть особенно приятным. Он способен временно успокоить раздраженное горло и уменьшить дискомфорт от некоторых симптомов простуды.

Исследования также показывали, что горячий напиток может субъективно облегчать симптомы простуды и гриппоподобных заболеваний по сравнению с напитками комнатной температуры.

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Однако это не значит, что теплая вода лечит инфекцию. Во время болезни гораздо важнее не допустить недостатка жидкости, особенно при повышенной температуре, сильном потоотделении, рвоте или диарее.

Можно ли пить теплую воду перед сном

Для многих теплый напиток является частью вечернего ритуала и помогает расслабиться. Однако прямо перед сном не стоит выпивать много воды.

Чрезмерное количество жидкости может увеличить вероятность ночных походов в туалет и нарушать сон. Поэтому большую часть суточной нормы жидкости лучше получать в течение дня, а вечером пить по необходимости.

Теплая вода для похудения: миф или реальность?

Популярное утверждение о том, что теплая вода ускоряет метаболизм и помогает быстрее избавиться от лишнего веса, не имеет убедительного научного подтверждения.

Употребление воды действительно может оказаться полезным при контроле веса — например, если ею заменять сладкие калорийные напитки. Вода перед едой также может временно усиливать чувство сытости.

Но для этого она не должна быть теплой. Вес в долгосрочной перспективе влияет на питание, физическую активность, энергетический баланс и другие индивидуальные факторы.

Помогает ли теплая вода при запоре

При запоре достаточное потребление жидкости имеет важное значение, особенно если человек раньше пил мало воды или увеличивает количество клетчатки в рационе.

У некоторых людей стакан теплой воды утром может способствовать появлению позывов к стулу. Это частично может быть связано с употреблением жидкости и утренним режимом, который стимулирует работу кишечника.

Однако нет убедительных доказательств того, что именно температура воды является решающим фактором. При длительных проблемах с запором важнее остается достаточное количество жидкости и клетчатки, регулярная физическая активность и привычка не сдерживать позывы к испражнению.

Почему не стоит пить очень горячую воду

Самое важное правило – вода не должна быть настолько горячей, чтобы обжигать рот или горло.

Международное агентство по исследованию рака (IARC) относит напитки, употребляемые при температуре более 65 °C, в категорию «очень горячих». Регулярное употребление таких напитков считается вероятно канцерогенным для человека, в частности из-за риска рака пищевода.

Поэтому кипяченой воде лучше дать охладиться до комфортной температуры. Она должна быть теплой, а не обжигать во время питья.

Когда лучше всего пить теплую воду

Нет конкретного времени суток, когда теплая вода доказана гораздо лучше увлажняющего организма. Утром она помогает пополнить запас жидкости после сна, перед едой может создавать ощущение сытости, во время простуды – временно облегчать дискомфорт в горле, а вечером может стать частью расслабляющего ритуала.

Главное – регулярно пить в течение дня и выбирать температуру воды, при которой вам комфортно. Если это теплая вода – ее можно пить без опасений. В то же время очень горячие напитки, которые могут обжигать слизистые, лучше избегать.

Как мы писали, правило "8 стаканов воды в день" не является научно установленной нормой для всех . Потребность в жидкости зависит от возраста, физической активности, погоды, питания и других факторов. Ориентир в 2,7 литра для женщин и 3,7 литра для мужчин касается всей воды из напитков и пищи, а не только чистой воды. Для большинства здоровых людей ориентиром может быть жажда, но во время жары и физических нагрузок нужно чаще пить. Чай и кофе также учитываются в общем количестве жидкости. В то же время, чрезмерное потребление воды за короткое время может быть опасным.

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