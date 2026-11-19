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Когда лучше принимать витамин С — утром или вечером
Эксперты уверяют: строгого ограничения нет, но регулярность и сочетание витамина с пищей являются ключевыми.
Витамин С хорошо усваивается организмом независимо от того, принимаете ли вы его натощак или вместе с едой. Принципиальной разницы нет.
Об этом пишет sciencedirect.com.
По словам специалиста по питанию Александра ЛеРитца, чем выше доза, тем меньше процент усваивается организмом. Избыток выводится только с мочой.
В то же время употребление этого витамина может вызвать расстройства пищеварения, изжогу и тошноту. У людей с факторами риска высокие дозы могут привести к образованию камней в почках.
Для взрослых максимально допустимый уровень потребления витамина С составляет 2000 мг/сут. Однако рекомендованная суточная норма значительно ниже — 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.
Польза витамина С для здоровья
Витамин С — один из ключевых компонентов для полноценной работы организма. Аскорбиновая кислота незаменима для здоровья сосудов, капилляров. Без нее не происходит выработка антител. Он укрепляет зубы и десну, ускоряет регенерацию кожных покровов при травмах.
Основные функции аскорбиновой кислоты:
стимулирует синтез интерферона, производимого клетками в ответ на вторжение вирусов и микробов
усиливает иммунный ответ организма
повышает эластичность капилляров и сосудов
ускоряет процессы регенерации
активизирует действие пищеварительных ферментов
участвует в выработке белка коллагена — основы соединительной ткани.
способствует сжиганию излишней жировой массы
нормализует окислительно-восстановительные процессы
защищает от разрушительного действия свободных радикалов
Раньше мы писали о том, избавляет ли витамин С от простуды. Больше об этом читайте в новости.