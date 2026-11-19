Витамин С — важное питательное вещество, которое нужно человеку на протяжении всей жизни / © pexels.com

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Витамин С хорошо усваивается организмом независимо от того, принимаете ли вы его натощак или вместе с едой. Принципиальной разницы нет.

Об этом пишет sciencedirect.com.

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По словам специалиста по питанию Александра ЛеРитца, чем выше доза, тем меньше процент усваивается организмом. Избыток выводится только с мочой.

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В то же время употребление этого витамина может вызвать расстройства пищеварения, изжогу и тошноту. У людей с факторами риска высокие дозы могут привести к образованию камней в почках.

Для взрослых максимально допустимый уровень потребления витамина С составляет 2000 мг/сут. Однако рекомендованная суточная норма значительно ниже — 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.

Польза витамина С для здоровья

Витамин С — один из ключевых компонентов для полноценной работы организма. Аскорбиновая кислота незаменима для здоровья сосудов, капилляров. Без нее не происходит выработка антител. Он укрепляет зубы и десну, ускоряет регенерацию кожных покровов при травмах.

Основные функции аскорбиновой кислоты:

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стимулирует синтез интерферона, производимого клетками в ответ на вторжение вирусов и микробов

усиливает иммунный ответ организма

повышает эластичность капилляров и сосудов

ускоряет процессы регенерации

активизирует действие пищеварительных ферментов

участвует в выработке белка коллагена — основы соединительной ткани.

способствует сжиганию излишней жировой массы

нормализует окислительно-восстановительные процессы

защищает от разрушительного действия свободных радикалов

Раньше мы писали о том, избавляет ли витамин С от простуды. Больше об этом читайте в новости.

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