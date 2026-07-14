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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
128
Время на прочтение
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Когда наносить SPF перед выходом на солнце: большинство людей делает это неправильно

Дерматологи дали простые рекомендации, которые помогут более эффективно защитить кожу от ультрафиолета.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Загар

Загар / © Credits

Большинство людей пользуются солнцезащитным кремом неправильно, поэтому он не обеспечивает полноценную защиту. Дерматологи объяснили, за сколько минут до выхода на солнце нужно наносить SPF и какие ошибки следует избегать.

Об этом пишет Parade.

Многие люди вспоминают о солнцезащитном креме только тогда, когда уже оказались на пляже или почувствовали, что кожа начинает краснеть. Однако врачи отмечают: такая привычка значительно снижает эффективность защиты.

По словам дерматологов, солнцезащитный крем нужно наносить за 15–20 минут до выхода на солнце. Именно столько времени необходимо, чтобы средство равномерно распределилось по коже и сформировало защитный барьер от ультрафиолетового излучения.

Специалисты отмечают, что немаловажное значение имеет и количество средства.

Для лица рекомендуют использовать примерно количество крема размером с большую монету. Также нельзя забывать об участках, которые часто остаются без защиты: уши, шею, грудь, кисти рук, стопы, заднюю поверхность колен и затылок.

Для всего тела взрослому человеку требуется примерно 30 мл солнцезащитного крема — это ориентировочно объем одной небольшой рюмки.

Как часто нужно обновлять SPF

Даже правильно нанесенный солнцезащитный крем не защищает кожу весь день.

Дерматологи советуют обновлять средство каждые два часа, а также после купания, активного потоотделения или вытирания полотенцем.

Самое регулярное повторное нанесение помогает поддерживать надлежащий уровень защиты.

Врачи выделяют несколько ошибок, которые люди допускают чаще всего:

  • наносят крем уже после выхода на солнце;

  • используют слишком малое количество SPF;

  • забывают обновлять защиту;

  • не покрывают кремом открытые участки тела, в том числе шею, уши, руки и ноги.

Эксперты отмечают, что лучший солнцезащитный крем — тот, который человек использует регулярно и правильно.

При этом специалисты советуют выбирать средства широкого спектра действия, защищающие кожу одновременно от UVA- и UVB-лучей. Они помогают снизить риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи и других негативных последствий длительного пребывания на солнце.

Напомним, аллергия на солнце (фотодерматоз) проявляется сыпью, зудом или жжением после воздействия ультрафиолета. Самые распространенные формы — зуд, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница. Отличается от ожога скоростью появления симптомов. При подозрении следует избегать солнца, увлажнять кожу и обратиться к дерматологу.

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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