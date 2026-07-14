Когда наносить SPF перед выходом на солнце: большинство людей делает это неправильно

Загар / © Credits

Реклама

Большинство людей пользуются солнцезащитным кремом неправильно, поэтому он не обеспечивает полноценную защиту. Дерматологи объяснили, за сколько минут до выхода на солнце нужно наносить SPF и какие ошибки следует избегать.

Об этом пишет Parade.

Многие люди вспоминают о солнцезащитном креме только тогда, когда уже оказались на пляже или почувствовали, что кожа начинает краснеть. Однако врачи отмечают: такая привычка значительно снижает эффективность защиты.

Реклама

По словам дерматологов, солнцезащитный крем нужно наносить за 15–20 минут до выхода на солнце. Именно столько времени необходимо, чтобы средство равномерно распределилось по коже и сформировало защитный барьер от ультрафиолетового излучения.

Специалисты отмечают, что немаловажное значение имеет и количество средства.

Для лица рекомендуют использовать примерно количество крема размером с большую монету. Также нельзя забывать об участках, которые часто остаются без защиты: уши, шею, грудь, кисти рук, стопы, заднюю поверхность колен и затылок.

Для всего тела взрослому человеку требуется примерно 30 мл солнцезащитного крема — это ориентировочно объем одной небольшой рюмки.

Реклама

Как часто нужно обновлять SPF

Даже правильно нанесенный солнцезащитный крем не защищает кожу весь день.

Дерматологи советуют обновлять средство каждые два часа, а также после купания, активного потоотделения или вытирания полотенцем.

Самое регулярное повторное нанесение помогает поддерживать надлежащий уровень защиты.

Врачи выделяют несколько ошибок, которые люди допускают чаще всего:

Реклама

наносят крем уже после выхода на солнце;

используют слишком малое количество SPF;

забывают обновлять защиту;

не покрывают кремом открытые участки тела, в том числе шею, уши, руки и ноги.

Эксперты отмечают, что лучший солнцезащитный крем — тот, который человек использует регулярно и правильно.

При этом специалисты советуют выбирать средства широкого спектра действия, защищающие кожу одновременно от UVA- и UVB-лучей. Они помогают снизить риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи и других негативных последствий длительного пребывания на солнце.

Напомним, аллергия на солнце (фотодерматоз) проявляется сыпью, зудом или жжением после воздействия ультрафиолета. Самые распространенные формы — зуд, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница. Отличается от ожога скоростью появления симптомов. При подозрении следует избегать солнца, увлажнять кожу и обратиться к дерматологу.

Новости партнеров