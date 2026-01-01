Когда ночь становится испытанием: что такое тревога сна и почему она возникает

Тревога сна / © Getty Images

Тревога сна — это состояние, при котором даже мысль о ночном отдыхе вызывает внутреннее напряжение. Человека беспокоит, удастся ли заснуть, не придется ли просыпаться среди ночи и хватит ли энергии на следующий день. Специалисты объясняют: такие переживания могут настолько усиливаться, что сами по себе начинают ухудшать сон, образуя замкнутый круг.

Об этом сообщило издание Verywellmind.

Психологи обращают внимание, что тревога сна имеет разные проявления. Одни часами лежат без сна, другие просыпаются по несколько раз за ночь или постоянно смотрят на часы, считая, сколько осталось до утра. У людей с бессонницей тревожные расстройства случаются довольно часто — по результатам исследований, в 24-36% случаев.

Какие симптомы стоит заметить

Для людей с тревогой сна характерны навязчивые мысли о предстоящих делах или незавершенных задачах, страх не заснуть, постоянная проверка времени или даже избегание момента отхода ко сну из-за опасения снова провести ночь без отдыха. Такие состояния лишь усиливают напряжение и затрудняют засыпание.

В тишине ночи, когда нет привычных дневных отвлечений, тревожные мысли звучат еще громче. Это может приводить к антиципационной тревоге — страху перед событиями, которые еще не произошли, например перед очередной бессонной ночью.

Что влияет на развитие тревоги сна

Тревога сна нередко связана с другими психическими состояниями — генерализованным тревожным расстройством, паническими атаками или посттравматическим стрессовым расстройством. Важную роль играет и сама бессонница, которая негативно влияет на общее состояние здоровья и может усиливать тревожность. В некоторых случаях симптомы появляются на фоне других расстройств сна, в частности апноэ, нарколепсии или синдрома беспокойных ног.

Если тревожность и проблемы со сном не исчезают, специалисты советуют обратиться к врачу. Специалист оценит состояние здоровья, поможет определить причину симптомов и подобрать соответствующее лечение.

Методы лечения и помощь

Одним из основных подходов в работе с тревожностью является психотерапия. В частности, когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить вредные модели мышления и реакции, поддерживающие тревожное состояние. При необходимости врач может назначить медикаментозное лечение — как для уменьшения острых проявлений тревоги, так и для длительного контроля симптомов.

Коррекция бессонницы обычно сосредотачивается на изменении поведения и формировании здоровых привычек: соблюдении стабильного режима сна, отказе от гаджетов перед сном, создании комфортных условий в спальне, ограничении кофеина и алкоголя в вечернее время.

Снотворные средства, мелатонин или натуральные препараты могут дать кратковременный эффект, однако они не устраняют основную причину тревожности.

Как уменьшить тревогу сна самостоятельно

Специалисты советуют сочетать коррекцию образа жизни с техниками расслабления. Полезными могут быть:

глубокое дыхание, помогающее успокоить нервную систему;

прогрессивное мышечное расслабление с поочередным напряжением и расслаблением мышц;

управляемое воображение — визуализация спокойных, приятных образов;

регулярная физическая активность, которая улучшает качество сна и снижает уровень тревоги.

Тревога сна — распространенная проблема, но она поддается коррекции. Своевременное обращение к специалисту и комплексный подход помогают восстановить здоровый сон и улучшить общее самочувствие.

