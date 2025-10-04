Когда нужно есть рыбу для максимальной пользы — названо время

Диетологи рекомендуют употреблять рыбу хотя бы раз в неделю / © Associated Press

Реклама

Рыбу считают необходимым элементом здорового рациона. Чтобы получить максимум питательных веществ и минимизировать нагрузку на организм, важно знать оптимальное время для употребления рыбы.

Употребление рыбы в начале дня, как пишет verywellhealth.com, может обеспечить стабильное высвобождение энергии и белка, что поможет почувствовать сытость, что делает ее хорошим вариантом для обеда.

Кроме того, сочетание рыбы с цельнозерновыми продуктами и овощами помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать концентрацию. В то время как употребление рыбы на ночь может способствовать восстановлению мозга и лучшему сну. К тому же белки из рыбы легче усваиваются вечером, чем красное мясо.

Реклама

Поскольку жирные кислоты омега-3 помогают регулировать нейромедиаторы и циклы сна, то употребление рыбы на ужин может быть особенно полезным для когнитивного восстановления и лучшего сна. Употребление рыбы на обед может увеличить концентрацию в течение дня.

В то же время исследования показывают, что польза от рыбы для каждого человека будет разной, в зависимости от того, как хорошо ее организм трансформирует кислоты EPA и DHA.

В то же время из-за возможного содержания ртути и других загрязнителей беременным и кормящим грудью женщинам предлагают ограничить потребление некоторых видов рыбы. Ограничения касаются жирных сортов рыбы, таких как лосось и сардины, а также крабов и морского окуня.

Беспокойство вызывают прежде всего полихлорированные бифенилы (ПХБ). Эти промышленные химические вещества запретили еще в 1980-х годах, однако из-за массового использования они все еще в больших количествах содержатся в почве и воде.

Реклама

Ранее сообщалось, что отсутствие рыбы в рационе может привести к дефициту ключевых питательных веществ, особенно омега-3 жирных кислот и витамина D, а также белка, кальция, йода и холина.