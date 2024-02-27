Когда нужно ложиться спать, чтобы хорошо высыпаться: неврологи дали ответ

В какое время лучше всего ложиться спать, чтобы организм смог восстановиться и продуктивно работать в течение всего дня.

Жизнь в бешеном ритме имеет свои недостатки, в частности, недосыпание и нарушение сна. Что очень негативно сказывается на нашем здоровье. Это может стать причиной бессонницы, истощения, понижения иммунитета, нарушения когнитивных функций и даже ожирения. Рассказываем, какие последствия нарушения сна и когда лучше ложиться спать, ссылаясь на разъяснение врача-сомнолога Юрия Погорецкого в эфире "Сніданку з 1+1".

Какие последствия от недосыпания и нарушения режима сна

Если нарушается режим сна, это сразу сказывается на общем здоровье организма. Врач отмечает, что от недосыпания могут развиться заболевания сердца, сахарный диабет, депрессия, проблемы с избыточным весом.

Сомнолог отмечает, что от нарушений сна и недосыпания чаще всего страдают те, у кого маленькие дети и ненормированный рабочий график. Впрочем, сейчас большинство людей, даже имеющих возможность высыпаться, страдают от некачественного сна.

Причин недосыпания и нарушений сна много, это могут быть смартфоны, телевизоры, постоянный просмотр новостей и соцсетей поздно вечером. Поэтому врачи рекомендуют перед сном откладывать как можно дальше свои гаджеты и не смотреть телевизор.

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Чтобы быть выспавшимися и чувствовать себя бодро утром, нужно соблюдать несколько простых правил.

Не стоит перед сном заниматься спортом, следует избегать физической активности.

Ложиться нужно не позже 22:00, потому что именно в этот промежуток времени производится серотонин – гормон счастья.

Перед сном можно прогуляться на открытом воздухе.

Не следует переедать на ночь и ложиться спать голодными тоже не стоит.

Для того, чтобы выработать такой режим, нужно правильно распределить свое время.

Когда нужно ложиться спать, чтобы хорошо высыпаться

Врачи-неврологи подчеркивают, что основа нашей бодрости и продуктивности – это качественный сон. Он является основным отдыхом для организма, во время которого мы восстанавливаемся и набираемся сил.

Лучшим часом для того, чтобы лечь спать и полностью восстановить силы, является два часа. Врачи также рекомендуют просыпаться не позже шести утра. Перед тем, как ложиться спать, нужно разгрузить голову от лишних мыслей и расслабиться.

Если соблюдать эти несложные правила, то будет легко просыпаться утром, и в течение дня организм будет работать качественно и продуктивно.

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