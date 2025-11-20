- Дата публикации
Когда нужно прекращать есть перед сном: советы специалистов
Узнайте, за сколько часов до сна нужно прекратить есть сахар, белки, жиры и углеводы во избежание бессонницы, ночного голода, колебаний сахара и увеличения веса.
Питание перед сном оказывает непосредственное влияние на качество ночного отдыха, уровень сахара в крови и даже вес. Эксперты советуют завершать последний прием пищи за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу и перейти в режим отдыха. В то же время, разные группы продуктов имеют свое оптимальное время потребления.
Об этом рассказывают специалисты Very Well Health.
Сахар - за 2 часа до сна
Сладкое перед сном может вызвать резкие колебания уровня глюкозы, ночные пробуждения, чувство голода и даже кошмары. Если очень хочется сладкого, стоит объединить его с белком или клетчаткой – например цельнозерновой тост с арахисовым маслом.
Углеводы - за 4 часа до сна
Сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб, банан с ореховой пастой) перевариваются медленнее и помогают стабилизировать уровень сахара. Исследования показывают, что клетчатка способствует более глубокому, восстанавливающему сну.
Белок - за 2-3 часа до сна
Небольшой белковый перекус (йогурт, орехи) может быть полезным, но тяжелые мясные блюда лучше не есть поздно – они долго перевариваются и могут нарушать сон. Песни белки, например рыба, тофу или бобовые, наоборот, поддерживают восстановление мышц ночью.
Жиры - за 3-4 часа до сна
Ненасыщенные жиры (авокадо, орехи) не вредят, если съесть их раньше времени. Однако жирная или жареная пища может вызвать тяжесть, изжогу и задержать засыпание.
Напитки - за 1-2 часа до сна
Жидкость следует ограничить, чтобы избежать ночных пробуждений. Кофеин может действовать до 12 часов, а алкоголь, хотя и способствует засыпанию, ухудшает качество сна во второй половине ночи.
Польза легкого перекуса перед сном
снимает чувство голода и предотвращает ночные пробуждения;
поддерживает восстановление мышц;
помогает стабилизировать уровень глюкозы;
способствует расслаблению благодаря продуктам с триптофаном и магнием.
Минусы поздних приемов пищи
риск набора веса из-за избыточных калорий;
нарушение сна из-за тяжести в желудке;
сбой циркадных ритмов;
резкие колебания уровня сахара
Что можно есть перед сном
Специалисты советуют легкие перекусы, сочетающие белок, клетчатку и полезные жиры:
индейка, банан, орехи, семена;
темный шоколад, авокадо, шпинат;
йогурт, яйца, тофу;
цельнозерновые крекеры, овсянка;
чиа-пудинг или авокадо-тост.
