Когда нужно прекращать есть перед сном: советы специалистов

Питание перед сном оказывает непосредственное влияние на качество ночного отдыха, уровень сахара в крови и даже вес. Эксперты советуют завершать последний прием пищи за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу и перейти в режим отдыха. В то же время, разные группы продуктов имеют свое оптимальное время потребления.

Об этом рассказывают специалисты Very Well Health.

Сахар - за 2 часа до сна

Сладкое перед сном может вызвать резкие колебания уровня глюкозы, ночные пробуждения, чувство голода и даже кошмары. Если очень хочется сладкого, стоит объединить его с белком или клетчаткой – например цельнозерновой тост с арахисовым маслом.

Углеводы - за 4 часа до сна

Сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб, банан с ореховой пастой) перевариваются медленнее и помогают стабилизировать уровень сахара. Исследования показывают, что клетчатка способствует более глубокому, восстанавливающему сну.

Белок - за 2-3 часа до сна

Небольшой белковый перекус (йогурт, орехи) может быть полезным, но тяжелые мясные блюда лучше не есть поздно – они долго перевариваются и могут нарушать сон. Песни белки, например рыба, тофу или бобовые, наоборот, поддерживают восстановление мышц ночью.

Жиры - за 3-4 часа до сна

Ненасыщенные жиры (авокадо, орехи) не вредят, если съесть их раньше времени. Однако жирная или жареная пища может вызвать тяжесть, изжогу и задержать засыпание.

Напитки - за 1-2 часа до сна

Жидкость следует ограничить, чтобы избежать ночных пробуждений. Кофеин может действовать до 12 часов, а алкоголь, хотя и способствует засыпанию, ухудшает качество сна во второй половине ночи.

Польза легкого перекуса перед сном

снимает чувство голода и предотвращает ночные пробуждения;

поддерживает восстановление мышц;

помогает стабилизировать уровень глюкозы;

способствует расслаблению благодаря продуктам с триптофаном и магнием.

Минусы поздних приемов пищи

риск набора веса из-за избыточных калорий;

нарушение сна из-за тяжести в желудке;

сбой циркадных ритмов;

резкие колебания уровня сахара

Что можно есть перед сном

Специалисты советуют легкие перекусы, сочетающие белок, клетчатку и полезные жиры:

индейка, банан, орехи, семена;

темный шоколад, авокадо, шпинат;

йогурт, яйца, тофу;

цельнозерновые крекеры, овсянка;

чиа-пудинг или авокадо-тост.

