Когда нужно прекращать пить пиво: с определенного возраста этот напиток не лечит, а калечит

Важно соблюдать меру в употреблении напитка.
Пиво является популярным продуктом во многих культурах и ценится его разнообразие и вкус. Однако вопросы о его влиянии на здоровье остаются актуальными.
Умеренное потребление пива обычно определяется как не более одного напитка в день для женщин и двух – для мужчин. Стандартная порция пива составляет 0,35 литра с содержанием алкоголя около 5%. Регулярное превышение этих доз может увеличить риск возникновения различных проблем со здоровьем.
Ученые заявляют, что безопасное количество алкоголя зависит от вашего здоровья и образа жизни.
По мнению авторитетного американского невролога Ричарда Рестака пожилым людям, которым уже исполнилось 65 лет, стоит полностью отказаться не только от пива, но и от других видов алкоголя. Он объяснил, что алкоголь – это хоть и слабый, но все же нейротоксин.
Он оказывает вредное воздействие на нервные клетки и может существенно ухудшать их функции. А в возрасте более 65 лет сохранение нейронов сверхважно.
Доктор Рестак утверждает, что в 65 лет риск деменции без употребления алкоголя возрастает в пять раз. А если еще и регулярно пить пиво, коньяк или другие виды алкоголя – вероятность заболеть Альцгеймером будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы со здоровьем – обратитесь к специалисту.
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