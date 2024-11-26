Когда нужно прекращать пить пиво: с определенного возраста этот напиток не лечит, а калечит

Пиво является популярным продуктом во многих культурах и ценится его разнообразие и вкус. Однако вопросы о его влиянии на здоровье остаются актуальными.

Умеренное потребление пива обычно определяется как не более одного напитка в день для женщин и двух – для мужчин. Стандартная порция пива составляет 0,35 литра с содержанием алкоголя около 5%. Регулярное превышение этих доз может увеличить риск возникновения различных проблем со здоровьем.

Ученые заявляют, что безопасное количество алкоголя зависит от вашего здоровья и образа жизни.

По мнению авторитетного американского невролога Ричарда Рестака пожилым людям, которым уже исполнилось 65 лет, стоит полностью отказаться не только от пива, но и от других видов алкоголя. Он объяснил, что алкоголь – это хоть и слабый, но все же нейротоксин.

Он оказывает вредное воздействие на нервные клетки и может существенно ухудшать их функции. А в возрасте более 65 лет сохранение нейронов сверхважно.

Доктор Рестак утверждает, что в 65 лет риск деменции без употребления алкоголя возрастает в пять раз. А если еще и регулярно пить пиво, коньяк или другие виды алкоголя – вероятность заболеть Альцгеймером будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы со здоровьем – обратитесь к специалисту.

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