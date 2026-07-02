Когда пить кофе, а когда лучше удержаться — названо время

Кофе / © pexels.com

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Многие люди начинают утро с кофе, чтобы подзарядиться и справиться с вызовами дня. Кофеин в кофе повышает внимание и продуктивность, поэтому его часто употребляют перед работой, учебой или спортом.

Об этом пишет health.com.

Конечно, лучшее время суток для употребления кофе будет зависеть от индивидуальных особенностей человека и его распорядка дня. Однако, по словам экспертов, для обычного человека, работающего по стандартному графику, существует идеальное окно утром.

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Употребление кофе с 9:30 до 11:30 утра может дать вам толчок, чтобы пережить утренний спад сил. Кофеин может улучшить когнитивные функции в начале дня и улучшить результаты физических упражнений перед утренней тренировкой. Кофе также может улучшить ваше настроение, поскольку кофеин стимулирует дофамин — нейромедиатор, связанный с удовольствием и мотивацией.

Избегайте пить кофе натощак и за 6–8 часов до сна. Вторую чашку можно выпить в обеденный спад энергии между 13:00 и 15:00

Кофе содержит более 1000 различных химических соединений, и некоторые из них — кофеин, полифенолы и танины — могут блокировать усвоение организмом питательных веществ: белков, жиров и углеводов, которые мы получаем из пищи.

Хорошая новость в том, что для большинства людей эти эффекты минимальны.

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Исследование показывает, что употребление кофе в полдень связано с меньшей вероятностью сердечных заболеваний и смерти по сравнению с употреблением кофе днем или вечером.

Ранее мы сообщали, что некоторые полезные добавки могут работать значительно менее эффективно, если запивать их любимым лате или американо.

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