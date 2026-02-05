Роды / © pexels.com

Реклама

Новое масштабное исследование в США показало, что реальный риск смерти во время беременности и родов втрое превышает предыдущие прогнозы. Ученые предостерегают: ограничение доступа к абортам может критически повысить уровень материнской смертности.

Исследование опубликовали в статье JAMA Network Open.

Риск гибели женщины во время беременности, родов или вследствие связанных с ними осложнений оказался в три раза выше, чем считалось ранее. При этом он в 44 — 70 раз превышает вероятность смерти в результате аборта.

Реклама

В исследовании ученые проанализировали общенациональные данные из США за 2018 — 2021 годы, охватывающие почти 15 млн родов и более 3,5 млн абортов. В расчеты включались смерти во время беременности и в течение года после родов, если они были связаны с осложнениями беременности или инфекциями, возникшими в этот период. При этом из анализа исключили случаи, вызванные COVID-19, связанные с выкидышами или нелегальными абортами, а также те, где причину смерти невозможно было однозначно связать с беременностью.

Даже при таких условиях исследователи установили, что в среднем на 100 тыс. родов приходится 32 материнские смерти, а в 2021 году этот показатель вырос почти до 44. Это существенно превышает оценки 1998 — 2005 годов, когда уровень материнской смертности составлял 8,8 — 14,5 случая на 100 тыс. родов.

Ученые объясняют такой рост прежде всего улучшением системы учета и фиксации случаев, а не реальным резким увеличением смертности. В то же время они предостерегают: ограничение доступа женщин к безопасным абортам может привести к реальному росту смертности среди беременных и рожениц.

К слову, другое исследование ученых доказало, что медикаментозный аборт дома на сроке до 12 недель является таким же безопасным и эффективным (97%), как и процедура в больнице. Ученые проанализировали 371 случай и выяснили, что доля осложнений или неполного прерывания беременности в обеих группах почти одинакова. Такой метод, состоящий из двухэтапного приема препаратов для остановки развития и выведения зародыша, позволяет уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и расширить репродуктивную свободу женщин.