Когда сердце сигналит: четыре симптома, которые нельзя игнорировать — немедленно к кардиологу
Сердце обычно подает сигналы об опасности задолго до того, как состояние станет критическим — и часто эти сигналы совсем не такие, как мы привыкли ожидать.
Кардиолог Виллингтонской больницы в Лондоне доктор Оливер Гуттман подчеркивает: внимательность к “скрытым” симптомам может буквально спасти жизнь.
Боль в груди
Сердечная боль редко смотрится так драматично, как в кино. Чаще это легкое давление, сжатие, жжение или ощущение, похожее на обычную изжогу. Неприятные ощущения могут отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину. Так часто проявляется стенокардия — состояние, когда сердце получает недостаточно крови. Без лечения это может резко повысить риск инфаркта.
Затрудненное дыхание
Быстрое дыхание после нагрузки — норма. Но если вам становится трудно дышать во время обычной ходьбы или подъема по лестнице, это сигнал, что сердце может не справляться с перекачкой крови. Тревожными симптомами являются:
трудности сделать глубокий вдох даже в состоянии покоя,
внезапные ночные пробуждения от ощущения нехватки воздуха,
потребность спать на нескольких подушках, чтобы легче дышать.
Такие проявления часто свидетельствуют о сердечной недостаточности, которая влечет за собой накопление жидкости в легких.
Постоянная усталость и слабость
Если усталость не проходит даже после отдыха и мешает выполнять самые простые дела, это еще один сигнал сердца. Даже мелкие действия, например поход в магазин или завязывание шнурков, могут истощать. Причина — сердце не обеспечивает органы и мышцы надлежащим количеством кислорода. У женщин именно необычная, внезапная усталость часто является ранним симптомом сердечных проблем даже без боли в груди.
Неравномерное или слишком сильное сердцебиение
Никто не имеет абсолютно идеального ритма сердца, но частые, резкие или хаотические удары — это повод насторожиться. Ощущение “трепетания” в груди или мощного удара в покое может свидетельствовать об аритмии, например, фибрилляции предсердий. Она увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Для установления диагноза необходима электрокардиограмма.