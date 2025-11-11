Симптомы, указывающие, что вам срочно требуется к кардиологу / © pexels.com

Реклама

Кардиолог Виллингтонской больницы в Лондоне доктор Оливер Гуттман подчеркивает: внимательность к “скрытым” симптомам может буквально спасти жизнь.

Боль в груди

Сердечная боль редко смотрится так драматично, как в кино. Чаще это легкое давление, сжатие, жжение или ощущение, похожее на обычную изжогу. Неприятные ощущения могут отдавать в левую руку, плечо, шею, челюсть или спину. Так часто проявляется стенокардия — состояние, когда сердце получает недостаточно крови. Без лечения это может резко повысить риск инфаркта.

Затрудненное дыхание

Быстрое дыхание после нагрузки — норма. Но если вам становится трудно дышать во время обычной ходьбы или подъема по лестнице, это сигнал, что сердце может не справляться с перекачкой крови. Тревожными симптомами являются:

Реклама

трудности сделать глубокий вдох даже в состоянии покоя,

внезапные ночные пробуждения от ощущения нехватки воздуха,

потребность спать на нескольких подушках, чтобы легче дышать.

Такие проявления часто свидетельствуют о сердечной недостаточности, которая влечет за собой накопление жидкости в легких.

Постоянная усталость и слабость

Если усталость не проходит даже после отдыха и мешает выполнять самые простые дела, это еще один сигнал сердца. Даже мелкие действия, например поход в магазин или завязывание шнурков, могут истощать. Причина — сердце не обеспечивает органы и мышцы надлежащим количеством кислорода. У женщин именно необычная, внезапная усталость часто является ранним симптомом сердечных проблем даже без боли в груди.

Неравномерное или слишком сильное сердцебиение

Никто не имеет абсолютно идеального ритма сердца, но частые, резкие или хаотические удары — это повод насторожиться. Ощущение “трепетания” в груди или мощного удара в покое может свидетельствовать об аритмии, например, фибрилляции предсердий. Она увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Для установления диагноза необходима электрокардиограмма.