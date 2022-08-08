Когда стоит вызвать "скорую": в Минздраве предоставили 6 оснований для выезда бригады экстренной медицинской помощи

Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда скорой, то направит бригаду к пациенту.

Только за прошедшую неделю в "скорую" позвонили более 153 тысяч раз. 26% звонков нуждались только в телефонной консультации. Еще 7% были ошибочными. В общей сложности бригады выехали на вызов в 47% случаев.

Поэтому Минздрав напоминает, когда все же стоит звонить по телефону на номер “103”.

Объяснение – в инфографике.

Минздрав

Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда скорой, то направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то будет предоставлена консультация по телефону.

Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача.

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