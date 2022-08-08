Когда стоит вызвать "скорую": в Минздраве предоставили 6 оснований для выезда бригады экстренной медицинской помощи

Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда скорой, то направит бригаду к пациенту.
Только за прошедшую неделю в "скорую" позвонили более 153 тысяч раз. 26% звонков нуждались только в телефонной консультации. Еще 7% были ошибочными. В общей сложности бригады выехали на вызов в 47% случаев.
Поэтому Минздрав напоминает, когда все же стоит звонить по телефону на номер “103”.
Объяснение – в инфографике.
Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда скорой, то направит бригаду к пациенту. Если таких оснований нет, то будет предоставлена консультация по телефону.
Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача.
Читайте также:
- По миру распространяется обезьянья оспа: заболели преимущественно мужчины, но установить источник заражения не удается.
- Танкисты в Луганской области останавливают наступления врагов и часто сами оказываются под огнем
- В селе на Черниговщине россияне разрушили все дома, местным совсем негде и на что жить