Когда тревога становится болезнью: психотерапевт рассказала о восьми сигналах

Ежедневный стресс может вызвать тревожное расстройство

Волнение перед важной рабочей презентацией или первым свиданием вполне нормально, однако чрезмерная и постоянная тревожность, мешающая обычной жизни, может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Об этом пишет The Sun.

Британская психотерапевтка Клер Паттерсон объясняет, что тревога — это когда ваша система «сигнализации» организма застряла в положении «включено» без имеющейся опасности.

Иногда такое состояние у человека может возникнуть из-за влияния хронического стресса или травмы.

Врач объясняет, что тогда даже незначительные раздражители могут вызвать у человека невыносимое ощущение. Это проявляется как паника, навязчивые мысли, физическое напряжение и хроническое беспокойство. Именно такое состояние можно охарактеризовать как тревожность.

По словам Клера, чтобы отличить обычную тревогу от расстройства, следует обратить внимание на симптомы. Обычная тревога ситуативна и исчезает, когда исчезает мнимая угроза. Если же тревога становится хронической, непропорциональной и превращается в постоянное состояние, ее можно считать расстройством.

Психотерапевт назвала восемь признаков, которые могут сигнализировать о том, что у вас есть тревожное расстройство

1.Отсутствие механизмов преодоления тревоги

Человек с обычной тревожностью может нервничать среди незнакомцев, но способен справиться с этим посредством глубокого дыхания или поиска знакомых.

В то же время человек с тревожным расстройством не имеет этих механизмов: его мозг перегружен, и он не может рационально оценить ситуацию. Это может приводить к паническим атакам, головным болям, головокружению и другим симптомам.

«Такие люди могут «пережить» событие, на самом деле не присутствуя на нем, полагаясь на старые привычки выживания, вместо того, чтобы поверить в свои силы», — отметила Клер.

2. «Катастрофизация» проблем

Чрезмерное волнение о будущих проблемах является еще одним из признаков тревожного расстройства.

По словам Клер, люди с тревожным расстройством часто «катастрофизируют», то есть всегда ожидают худшего сценария. К примеру, если партнер долго не отвечает, они сразу думают, что он попал в аварию или покинул их.

Эти навязчивые мысли могут мешать повседневной жизни. Как пример, у таких людей разум может в 30 секундах перейти от мысли о визите к стоматологу к мнению о раке.

Паническая атака

Также, во время встречи, люди с тревожным расстройством могут замечать мельчайшие изменения в тоне или мимике собеседника и быть убеждены, что они свидетельствуют о чем-то плохом лично для вас.

3.Нерешительность

Поскольку тревога влияет на психическое и эмоциональное благополучие человека, он может провоцировать постоянную неуверенность в себе.

«Это часто приводит к тому, что человек начинает сомневаться даже в мелких решениях, таких, как то, что одеть или что написать в текстовом сообщении», — отметила Клер.

По ее словам, люди с тревожным расстройством могут долго выбирать блюдо из меню в ресторане, боясь заказать «не то блюдо».

4.Постоянное чувство угнетения

Клер отмечает, что для людей с тревожным расстройством даже обычные события, например разрыв отношений, могут быть чрезвычайно тяжелыми. Они могут чувствовать себя беспомощными, неспособными есть, спать или заботиться о себе.

В отличие от этого, человек с обычной тревогой хоть и волнуется в подобной ситуации, но способен посмотреть на него более практично. Она может обратиться за поддержкой к друзьям и родственникам, а также использовать техники самопомощи, чтобы успокоить свою нервную систему.

По словам Клера, это связано с тем, что у людей с тревожным расстройством чрезмерный уровень гормонов стресса угнетает рациональное мышление.

Как объясняет врач, это не «выдумка в голове», а вполне реальная физиологическая реакция организма.

5.Отказ от планов и игнорирование сообщений

Социальные ситуации могут вызвать тревогу, но это перерастает в разлад, когда начинает влиять на ваше поведение.

По словам Клер, это может привести к замкнутости, избеганию вечеринок и свиданий или даже к игнорированию сообщений.

Люди могут отказываться от планов и оставаться дома, чувствуя, что социальное взаимодействие слишком интенсивно, даже если при этом они испытывают одиночество.

6.Чрезмерная эмоциональность

Многие люди с тревожным расстройством испытывают постоянную обеспокоенность и возбуждение. Это может выражаться в невозможности усидеть на месте, бесцельном хождении или проверке своего смартфона.

В частности, тревога может оказывать влияние на эмоции. Например, человек становится раздраженным, робким или чувствует вину без причины. В определенных ситуациях люди с тревожным расстройством могут срываться на близких или просыпаться с ощущением, что что-то пойдет не так.

Тревожность также может быть устремлена внутрь, заставляя постоянно критиковать себя. Вы можете отменить встречу, а затем часами корить себя за то, что вы «неуверены» или «слишком чувствительны».

7.Постоянная напряженность

Сжатие в груди, головная боль, ломкость в спине и невозможность расслабиться в постели — все это признаки того, что ваша тревога вызывает напряжение.

В случае когда это напряжение не исчезает — это свидетельствует о тревожном расстройстве.

«Тревога — это не просто психическая реакция, это волнение всего тела, которое может включать учащенное сердцебиение, тошноту, головокружение, боли в мышцах, бессонницу, проблемы с пищеварением и хроническое напряжение», — пояснила врач.

8.Перфекционизм

По данным исследований, до 85% людей считают себя перфекционистами, поэтому стремление к идеалу является распространенным явлением. Однако, по словам Клера, в некоторых случаях это может быть признаком тревожного расстройства.

Она объясняет, что тревога может привести к перфекционизму и прокрастинации — откладывание работы из-за ощущения, что она недостаточно хорошая. Если это состояние вызывает значительный дискомфорт, следует обратиться за помощью.

Клер отмечает, что тревожное расстройство может формироваться с детства, особенно если человек пережил травму или рос в нестабильной среде. В таких случаях естественная реакция на стресс становится нерегулируемой, и для ее восстановления требуется время.

