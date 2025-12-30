- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда усталость не является нормой: в каких случаях следует немедленно обратиться к врачу
Если вы устаете без видимых причин, стоит прислушаться к организму. Усталость может указывать на проблемы со сном, диабет или даже на синдром хронической усталости.
Ощущение усталости после тяжелого дня — это естественная реакция организма. Однако если чувство постоянного истощения и нехватки энергии становится хроническим, это может быть сигналом организма о скрытых угрозах для здоровья.
Об этом пишет Daily Express.
К распространенным причинам усталости и истощения относятся:
недостаток сна или бессонница;
стресс;
депрессия;
значительные изменения в жизни (такие, как рождение ребенка или потеря близкого человека).
Некоторые заболевания (Covid -19 и грипп) также могут привести к усталости, так же как и гормональные изменения и методы лечения.
Однако, если вы чувствуете постоянную усталость и не можете определить конкретную причину, это может быть симптомом заболевания.
К примеру, дневная усталость из-за ночных пробуждений, одышка, храп или звуки удушья ночью, а также громкий храп — все это симптомы апноэ сна.
Ощущение чрезвычайной усталости, жажда, частое мочеиспускание, чем обычно (особенно ночью) и потеря веса могут быть признаками диабета.
Сильная усталость, которая длится не менее трех месяцев и затрудняет повседневную деятельность, когнитивные проблемы и гриппоподобные симптомы могут свидетельствовать о миалгическом энцефаломиелите или синдроме хронической усталости.
Однако специалисты отмечают — не стоит заниматься самодиагностикой, если у вас есть какие-то беспокойства, то вам следует обратиться к своему семейному врачу, который поможет определить причину вашей усталости или истощения.
Ранее ученые назвали две ежедневные привычки, которые «убивают» наш интеллект. Как предостерегают исследователи, просмотр телевизора и видеоигры могут нанести вред здоровью мозга.
В то же время ученые назвали привычки, которые помогут сделать мозговые ткани моложе, независимо от возраста.
