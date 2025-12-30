Когда усталость не является нормой: в каких случаях следует немедленно обратиться к врачу

Когда усталость становится предупредительным сигналом организма / © pexels.com

Ощущение усталости после тяжелого дня — это естественная реакция организма. Однако если чувство постоянного истощения и нехватки энергии становится хроническим, это может быть сигналом организма о скрытых угрозах для здоровья.

Об этом пишет Daily Express.

К распространенным причинам усталости и истощения относятся:

недостаток сна или бессонница;

стресс;

депрессия;

значительные изменения в жизни (такие, как рождение ребенка или потеря близкого человека).

Некоторые заболевания (Covid -19 и грипп) также могут привести к усталости, так же как и гормональные изменения и методы лечения.

Однако, если вы чувствуете постоянную усталость и не можете определить конкретную причину, это может быть симптомом заболевания.

К примеру, дневная усталость из-за ночных пробуждений, одышка, храп или звуки удушья ночью, а также громкий храп — все это симптомы апноэ сна.

Ощущение чрезвычайной усталости, жажда, частое мочеиспускание, чем обычно (особенно ночью) и потеря веса могут быть признаками диабета.

Сильная усталость, которая длится не менее трех месяцев и затрудняет повседневную деятельность, когнитивные проблемы и гриппоподобные симптомы могут свидетельствовать о миалгическом энцефаломиелите или синдроме хронической усталости.

Однако специалисты отмечают — не стоит заниматься самодиагностикой, если у вас есть какие-то беспокойства, то вам следует обратиться к своему семейному врачу, который поможет определить причину вашей усталости или истощения.

