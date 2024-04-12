Коклюш в Украине: будет ли эпидемия и как уберечься от опасной болезни

В Украине растет заболеваемость опасной заболеваемостью — коклюш. Под самой большой угрозой – дети. У младенцев недуг может привести даже к остановке дыхания. Чтобы избежать тяжелых последствий, следует заблаговременно проводить профилактику.

При симптомах коклюша, как с ним бороться и есть ли угроза эпидемии в Украине – рассказываем дальше.

В Украине растет заболеваемость коклюшем

В Украине начала вырасти болезненность кокшлюшем еще в 2023 году. В то время как предыдущий пик наблюдался в 2020 году. В частности, это связано с тем, что вспышки заболевания цикличны и происходят каждые 3-4 года.

В этом году за первые два месяца уже зафиксировали 515 случаев заболевания. В то же время за аналогичный период в прошлом году было зарегистрировано только 27 случаев.

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Такой рост заболеваемости происходит за счет накопления значительного количества непривитых детей, 95,9% всех заболевших — дети, 4,1% — взрослые. Чаще болеют дети в возрастной группе от 1 до 9 лет, реже 10-14 лет. Наибольшее количество случаев заболевание коклюшем в 2023 году зарегистрировано в Волынской области (182), в то же время за два месяца 2024 года по количеству случаев лидирует Ровенская область (111 случаев)", — приводят данные в Минздраве.

Чем опасен коклюш

Коклюш – это бактериальное инфекционное заболевание, протекающее как затяжной бронхит с тяжелыми приступами кашля. Важно : заболевание крайне заразно, которое передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Его болеют в основном дети и подростки, но заболеть могут также и взрослые.

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Под угрозой – младенцы, у них заболевание может вызвать временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти. В частности, в Украине в 2023 году зарегистрировали летальный случай от коклюша (коклюша) у ребенка в возрасте до 1 года.

Легче переносят недуг страши дети и взрослые. Несмотря на то, что они обычно выздоравливают от коклюша, сама болезнь очень изнуряющая и сильно ослабляет организм.

Симптомы коклюша

Основные симптомы заболевания:

первые проявления напоминают обычную простуду (повышенная температура, насморк, кашель);

примерно через неделю после начала заболевания кашель усиливается и приобретает характер спазматических приступов;

у грудных детей кашель может отсутствовать, но время от времени наблюдается кратковременная остановка дыхания;

продолжительность заболевания – 4-8 недель, в тяжелых случаях выздоровление может начаться только через полгода.

Коклюш и ОРВИ: как отличить

Болезнь легко перепутать с привычным нам ОРВИ. Однако для коклюша характерен сильный спазматический кашель со свистом, который длится более 2 недель. У младенцев могут возникать периоды "без дыхания".

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Кроме того, кашель, при коклюше может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими онаками. В особом внимании нуждаются новорожденные до периода вакцинации — до 2 месячного возраста, а также некоторый период после первой вакцинации для формирования иммунного ответа.

Профилактика коклюша – вакцинация

Прививка является основным средством профилактики от коклюша.

По данным Минздрава, согласно национальному календарю прививок, вакцинировать детей от коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, то есть четыре прививки.

"Для вакцинации детей против коклюша на первом году жизни могут использоваться вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка как с ацеллюлярным (АаКДП), так и с цельноклеточным (АКДП) коклюшным компонентом. Для вакцинации беременных применяется вакцина АаКДП-М", — отметила .

Беременным женщинам следует делать прививки от коклюша, дифтерии и столбняка в срок от 16 до 32 недель во время каждой беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве. Это поможет защитить младенца от возможности недуга в первые месяцы жизни до получения им прививки.

Напомним, в Украине распространяется опасная заболевание.

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