Коксартроз: что это за болезнь и какие основные симптомы
Коксартроз — это хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава, начиная с суставного хряща и заканчивая его связочным аппаратом.
Коксартроз — это коварное заболевание, поражающее тазобедренный сустав, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Оно часто появляется из-за износа хряща, травмы или возрастных изменений.
Основной причиной коксартроза является механическая нагрузка хряща, приводящая постепенно к износу сустава.
По данным ВОЗ, коксартроз встречается у 10% людей старше 40 лет, 35% пациентов в возрасте от 60 лет, а после 80 лет его диагностируют в 80% случаев. Коксартроз может постепенно развиваться, что приводит к значительному ухудшению качества жизни пациента.
Основные симптомы:
Боль в паху и ягодице. Болевые ощущения часто возникают при ходьбе или в положении стоя. На начальных стадиях боль может быть периодической, но впоследствии становится постоянной.
Ограничение подвижности сустава. Постепенно происходит снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе, пациенты испытывают трудности при сгибании и разгибании ноги.
Хруст и щелчки. При движении могут ощущаться звуки в суставе, что свидетельствует о повреждении хрящевой ткани.
Диета — что есть, а что исключить
Правильная диета уменьшает воспаление, укрепляет хрящи и помогает контролировать вес, снижая нагрузку на тазобедренный сустав.
Полезные продукты. Добавьте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), богатую омега-3, которые уменьшают воспаление. Ешьте больше зелени (шпинат, брокколи), орехов, семян льна и ягод (черника, малина) для антиоксидантов. Холод и желатин укрепляют хрящи благодаря коллагену.
Продукты, которых следует избегать. Выключите или уменьшите потребление сахара, белого хлеба, жареной пищи и полуфабрикатов. Эти продукты провоцируют воспаление и ухудшают состояние суставов.
Режим питья. Пейте 1,5–2 литра чистой воды в день, чтобы поддерживать эластичность хрящей и выводить токсины.
