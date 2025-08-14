Коксартроз: что это за болезнь и какие основные симптомы

Основным симптомом любой формы артроза является боль в пораженном суставе / © Pixabay

Коксартроз — это коварное заболевание, поражающее тазобедренный сустав, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Оно часто появляется из-за износа хряща, травмы или возрастных изменений.

Основной причиной коксартроза является механическая нагрузка хряща, приводящая постепенно к износу сустава.

По данным ВОЗ, коксартроз встречается у 10% людей старше 40 лет, 35% пациентов в возрасте от 60 лет, а после 80 лет его диагностируют в 80% случаев. Коксартроз может постепенно развиваться, что приводит к значительному ухудшению качества жизни пациента.

Основные симптомы:

Боль в паху и ягодице. Болевые ощущения часто возникают при ходьбе или в положении стоя. На начальных стадиях боль может быть периодической, но впоследствии становится постоянной.

Ограничение подвижности сустава. Постепенно происходит снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе, пациенты испытывают трудности при сгибании и разгибании ноги.

Хруст и щелчки. При движении могут ощущаться звуки в суставе, что свидетельствует о повреждении хрящевой ткани.

Диета — что есть, а что исключить

Правильная диета уменьшает воспаление, укрепляет хрящи и помогает контролировать вес, снижая нагрузку на тазобедренный сустав.

Полезные продукты. Добавьте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), богатую омега-3, которые уменьшают воспаление. Ешьте больше зелени (шпинат, брокколи), орехов, семян льна и ягод (черника, малина) для антиоксидантов. Холод и желатин укрепляют хрящи благодаря коллагену.

Продукты, которых следует избегать. Выключите или уменьшите потребление сахара, белого хлеба, жареной пищи и полуфабрикатов. Эти продукты провоцируют воспаление и ухудшают состояние суставов.

Режим питья. Пейте 1,5–2 литра чистой воды в день, чтобы поддерживать эластичность хрящей и выводить токсины.

