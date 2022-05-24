Комаровский рассказал, угрожает ли нам пандемия обезьяньей оспы

Обезьяна оспа — не коронавирус, когда вам достаточно посидеть в одной комнате или в вагоне метро и заразиться.

Главное, чем характеризуется оспа обезьян, длительным тесным контактом для заражения.

Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский на телеканале Freedom.

"Мне кажется, что все цепляются за эту обезьянью оспу, чтобы отвлечься от войны. (...) Обезьяна оспа — не коронавирус, когда вам достаточно посидеть в одной комнате или в вагоне метро и заразиться", — отметил Комаровский.

Также он добавил, что оспа обезьян – болезнь, "мягко говоря не смертельная". По статистике, западный вариант инфекции (у оспы есть два варианта: Западной Африки и Центральной), что намного легче, и именно его сейчас фиксируют в Европе, дает 1% летальность для голодающих и не имеющих доступа к медицинской помощи людей.

"Для сельского населения Конго этот вариант оспы дает 1% летальность. Если же речь идет о человеке, который не голодает и пользуется помощью медиков, летальность будет очень низкой", — отметил врач.

Он также добавил, что если все же ситуация начнет ухудшаться, существует проверенная 100-летним опытом вакцина, а точнее, пять препаратов против оспы.

"Скорее всего, если и появится у нас оспа обезьян, нужно будет прививать медработников", — добавил педиатр.

К примеру, в Бельгии, где объявили карантин для тех, у кого есть симптомы обезьяньей оспы. Так же, как и во время других инфекционных заболеваний.

Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни — холеры, дизентерии, эшехихиоза.

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