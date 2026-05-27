Комары несут в Европу вирус чикунгунья: ученые бьют тревогу

Комар / © pexels.com

Тропический вирус чикунгунья вскоре может распространиться в крупных городах Европы и Северной Америки. Ученые отмечают, что изменение климата создает идеальные условия для опасных комаров-переносчиков. Систематический анализ показывает, какие регионы под угрозой.

Об этом сообщает Daily Mail.

Угроза вируса чикунгунья для Европы

Вирус чикунгунья, который традиционно распространен в тропических и субтропических регионах — в частности в Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна, на островах Индийского океана, а также в Южной, Юго-Восточной Азии и Африке — может вскоре появиться в Европе и Северной Америке.

Исследователи из Чжэцзянского китайского медицинского университета в Ханчжоу заявляют, что глобальное потепление создает благоприятные условия для распространения двух видов комаров, которые являются переносчиками вируса, особенно в крупных городах.

«Изменение климата влияет на распространение чикунгуньи главным образом через изменение территорий, где могут жить комары-переносчики. В нашем исследовании особенно важным оказался азиатский тигровый комар, который объяснял более 70% прогнозируемого распространения вируса. Поскольку этот комар лучше переносит прохладные условия, чем комар желтой лихорадки, потепление может позволить ему закрепиться в местах, которые ранее были слишком холодными. Когда соответствующие виды комаров закрепляются на новых территориях, возрастает вероятность локального распространения чикунгуньи», — пояснил один из авторов исследования доктор Ян Ву.

Что известно о вирусе чикунгунья?

Хотя заболевание редко приводит к смерти, оно способно вызвать длительную боль в суставах и даже инвалидность. Название «чикунгунья» происходит из языка кимаконде и означает «стать скрученным».

Болезнь впервые зафиксировали еще в 1952 г. Ее вызывает вирус, который передается комарами рода Aedes.

Несмотря на то, что с начала года в мире уже зарегистрировано около 33 тыс. случаев заражения, Всемирная организация здравоохранения все еще относит чикунгунью к наиболее недооцененным тропическим заболеваниям.

Сегодня основные вспышки фиксируют в тропических и субтропических странах, однако до конца века ситуация может существенно измениться, отмечает одна из авторов исследования доктор Е Сюй.

«На сегодня 139 стран или регионов — что составляет 21,3% площади суши в мире — относятся к зонам риска распространения вируса чикунгунья. Но мы показываем, что по моделям изменения климата вирус будет распространяться дальше на север в умеренные регионы, особенно на северо-восток Северной Америки, в Центральную Европу и Восточную Азию», — рассказала Сюй.

Зоны риска распространения вируса чикунгунья из-за потепления

В рамках исследования ученые проанализировали, как повышение температуры повлияет на распространение комара желтой лихорадки (Aedes aegypti) и азиатского тигрового комара (Aedes albopictus) — двух основных переносчиков вируса чикунгунья.

Результаты моделирования вызвали беспокойство: согласно прогнозам, северная и центральная части Европы, северо-восток Северной Америки и Восточная Азия могут в будущем превратиться в новые очаги распространения вируса.

«Общественности не нужно паниковать, но системам здравоохранения стоит готовиться заранее. Например, органы общественного здоровья уже сейчас могут отслеживать комаров рода Aedes, обучать врачей быстро распознавать чикунгунью, усиливать борьбу с комарами и создавать планы быстрого реагирования еще до возникновения вспышек. Эти шаги особенно важны для умеренных регионов, где эта болезнь ранее не была привычной проблемой общественного здоровья», — рассказала доктор.

Исследователи также отмечают, что сдерживание глобального потепления и своевременная подготовка систем здравоохранения могут помочь избежать масштабных вспышек инфекции в будущем: «Ограничение дальнейшего глобального потепления и инвестиции в базовую готовность могут уменьшить риск того, что будущее распространение приведет к масштабным вспышкам».

Напомним, в 2025 году в Китае вспыхнул вирус чикунгунья. Болезнь передается исключительно через укусы комаров рода Aedes и проявляется лихорадкой, сыпью и сильной болью в суставах, которая может длиться годами, хотя 95% случаев являются легкими, а смертность крайне редкая. В ответ власти вводили жесткие меры: больных изолировали в больницах под москитными сетками на неделю, а для борьбы с комарами использовали дроны, рыб, поедающих личинок, и специальных «слоновых комаров». Специфических лекарств против вируса нет, пациентам советуют обезболивающие, а две существующие вакцины пока не имеют массового распространения.

