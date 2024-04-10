Комику ампутировали ягодицы после того, как они затвердели в самолете из-за сомнительной операции

Комику ампутировали большую часть ягодиц после того, как они стали твердыми как скала во время полета, когда она возвращалась домой после инъекции филлеров.

Об этом пишет Mirror.

Мексиканская исполнительница Йеред Ликона, имеющая два миллиона подписчиков в Instagram под ником Wanders Lover, говорит, что полимеры, которые ей без ее ведома укололи в заднюю часть тела, затвердели в самолете, когда она летела в Канаду. Йеред посещала свою дочь, когда начала замечать странные ощущения в ягодицах.

В разговоре с местными СМИ она сказала: "Я летела в Канаду и в самолете почувствовала, что что-то не так. Мне стало больно, я пошла в туалет и почувствовала, что у меня болят ягодицы, и это было очень больно. Я подумала: "Что происходит?".

Йеред Ликона / Фото: instagram.com/wandersloveroficial

Позже медики выяснили, что полимеры, введенные в ягодицы Йеред во время косметической процедуры, вытекли, инфицировав ткани.

Ей сказали, что она переживает странное состояние, называемое синдромом ASIA, что означает аутоиммунный/воспалительный синдром, вызванный адъювантами. Израильский иммунолог Иегуда Шенфельд впервые обнаружил этот синдром и сказал, что он вызван аутоиммунной избыточной реакцией на вещества, в частности силикон.

Йеред Ликона / Фото: instagram.com/wandersloveroficial

Жертвы могут испытывать такие симптомы, как острая боль, усталость, когнитивные проблемы, неврологические проблемы и ряд других недугов, и это может произойти в любое время от двух дней до 23 лет после контакта с вызывающими его веществами, такими как силикон. К сожалению, Йеред не может увидеть наказание виновных, потому что она не знает, на каком этапе силикон был введен ей в ягодицы во время ряда косметических процедур.

Единственное, что она знает наверняка, это то, что она никогда не соглашалась на такую операцию, и была шокирована тем, что во время одной из косметических процедур ей ввели вещество, повлекшее катастрофическую ампутацию большей части ягодиц. Она сказала: "Я доверила врачам свое тело, а они без предупреждения ввели мне в ягодицы полимеры, вещество, которое вызвало у меня синдром ASIA, с которым мне придется иметь дело до конца моего существования".

Йеред Ликона / Фото: instagram.com/wandersloveroficial

На кадрах Йеред в больнице в Мехико, где хирургам пришлось вырезать почти три четверти ткани из ягодиц. На фотографиях в социальных сетях артистки видно, как она храбро улыбается, когда ее везут на каталке.

Она рассказала: "Они ампутировали только верхнюю часть, которая была примерно на четыре пальца в ширину с обеих ягодиц. Поэтому я опустошена, это была ампутация, это был кусок плоти, который у меня забрали. Но я не могу указать на кого-то как на ответственного, потому что я не знаю, но ни на одном этапе мне никто не сказал: "Мы введем это в твое тело". Представьте мое удивление, я поехала за телом мечты, а попала в медицинский ужас".

Напомним, мама перенесла две интенсивные химиотерапии и узнала, что у нее никогда не было рака. Ее врачи жестко ошиблись.

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