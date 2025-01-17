Кому и сколько можно пить: какая безопасная доза алкоголя

Конечно, ни одно праздничное застолье не обходится без алкогольных напитков. И всем известно, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к опасным последствиям для здоровья. Но существует ли та норма, употребляя которую, можно об этом не беспокоиться? Ученые до сих пор определяют такую дозу, потому что практически все люди хоть раз в жизни пробовали алкоголь. Однако все же есть условная отметка допустимой нормы алкоголя для человека.

Какая безопасная доза алкоголя для организма: объяснение медиков

По данным ВОЗ, безопасная норма алкоголя достаточно условна, потому что все зависит от возраста, пола и здоровья человека. Но ученые назвали дозу, которую можно выпить, чтобы не навредить своему здоровью. Если брать самые популярные напитки, то это:

40 мл водки 45%;

150 мл красного вина;

330 мл пива.

Но даже при употреблении допустимой нормы алкоголя следует учитывать состояние своего здоровья, вес и наследственность. К примеру, мужчинам можно употреблять две дозы алкоголя, а женщинам только одну допустимую норму. Потому что у женщин более низкая масса тела и меньше жидкости в организме, которая абсорбирует алкоголь. Также медики назвали заболевания, при которых нельзя употреблять алкогольные напитки. Это язва желудка, болезни печени, почек и сердца.

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