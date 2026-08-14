ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
332
Время на прочтение
1 мин

Кому категорически нельзя есть лук

Некоторые люди обладают индивидуальной непереносимостью лука, что связано с неспособностью организма усваивать фукозу — один из углеводов в составе этого овоща.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лук

Лук / © Associated Press

Лук — это очень уникальный овощ, который добавляют почти к каждому блюду во время приготовления, но у большого количества людей могут возникать разные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет verywellhealth.

Как выяснилось, помимо полезных свойств, у овоща есть и противопоказания, о которых стоит знать.

Около 1% населения Земли страдает от аллергии на лук. Эта аллергическая реакция может также возникать как пищевая непереносимость. Впрочем, врачи считают, что количество людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за этого овоща, может быть больше.

Не считая этого, лук серьезно увеличивает уровень кислотности в желудке человека. Ее не следует употреблять людям, страдающим язвой, гастритом или панкреатитом.

При каких наиболее распространенных заболеваниях противопоказано употребление лука

  • Гипертония — лук повышает давление

  • Бронхиальная астма — овощ может вызвать аллергическую реакцию или обострение симптомов

  • Колит — лук является высоким источником плохо усваиваемых в тонком кишечнике углеводов

  • Панкреатит или гастрит — лук провоцирует повышение кислотности желудка и повреждение слизистой

  • Аллергия — овощ может вызвать разнообразную негативную реакцию иммунной системы, в частности, в виде отеков

Ранее ТСН.ua писал, как и когда выкапывать лук в 2026 году, чтобы головки не гнили и хорошо хранились до нового урожая.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie