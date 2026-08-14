Кому категорически нельзя есть лук

Лук / © Associated Press

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Лук — это очень уникальный овощ, который добавляют почти к каждому блюду во время приготовления, но у большого количества людей могут возникать разные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет verywellhealth.

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Как выяснилось, помимо полезных свойств, у овоща есть и противопоказания, о которых стоит знать.

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Около 1% населения Земли страдает от аллергии на лук. Эта аллергическая реакция может также возникать как пищевая непереносимость. Впрочем, врачи считают, что количество людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за этого овоща, может быть больше.

Не считая этого, лук серьезно увеличивает уровень кислотности в желудке человека. Ее не следует употреблять людям, страдающим язвой, гастритом или панкреатитом.

При каких наиболее распространенных заболеваниях противопоказано употребление лука

Гипертония — лук повышает давление

Бронхиальная астма — овощ может вызвать аллергическую реакцию или обострение симптомов

Колит — лук является высоким источником плохо усваиваемых в тонком кишечнике углеводов

Панкреатит или гастрит — лук провоцирует повышение кислотности желудка и повреждение слизистой

Аллергия — овощ может вызвать разнообразную негативную реакцию иммунной системы, в частности, в виде отеков

Ранее ТСН.ua писал, как и когда выкапывать лук в 2026 году, чтобы головки не гнили и хорошо хранились до нового урожая.

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