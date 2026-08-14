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- Здоровье
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Кому категорически нельзя есть лук
Некоторые люди обладают индивидуальной непереносимостью лука, что связано с неспособностью организма усваивать фукозу — один из углеводов в составе этого овоща.
Лук — это очень уникальный овощ, который добавляют почти к каждому блюду во время приготовления, но у большого количества людей могут возникать разные проблемы со здоровьем.
Об этом пишет verywellhealth.
Как выяснилось, помимо полезных свойств, у овоща есть и противопоказания, о которых стоит знать.
Около 1% населения Земли страдает от аллергии на лук. Эта аллергическая реакция может также возникать как пищевая непереносимость. Впрочем, врачи считают, что количество людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за этого овоща, может быть больше.
Не считая этого, лук серьезно увеличивает уровень кислотности в желудке человека. Ее не следует употреблять людям, страдающим язвой, гастритом или панкреатитом.
При каких наиболее распространенных заболеваниях противопоказано употребление лука
Гипертония — лук повышает давление
Бронхиальная астма — овощ может вызвать аллергическую реакцию или обострение симптомов
Колит — лук является высоким источником плохо усваиваемых в тонком кишечнике углеводов
Панкреатит или гастрит — лук провоцирует повышение кислотности желудка и повреждение слизистой
Аллергия — овощ может вызвать разнообразную негативную реакцию иммунной системы, в частности, в виде отеков
Ранее ТСН.ua писал, как и когда выкапывать лук в 2026 году, чтобы головки не гнили и хорошо хранились до нового урожая.