Черника — уникальная по своему составу ягода / © Pixabay

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Черника считается одной из самых полезных ягод, ее активно продвигают диетологи и производители здорового питания.

Однако, несмотря на все полезные свойства черники, эти ягоды могут вызвать проблемы со здоровьем для некоторых людей.

Аллергия на чернику

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Хотя аллергия на чернику встречается нечасто, ее нельзя исключать. Среди возможных симптомов аллергии могут быть зуд, сыпь, отеки, а в тяжелых случаях наблюдается затрудненное дыхание.

Проблемы с пищеварением

Людям с гиперчувствительностью к салицилатам черника может нанести вред. Симптомы включают головную боль, вздутие живота, крапивницу или отеки. Также осторожность следует проявить людям с синдромом раздраженного кишечника, поскольку ягода может вызвать нежелательную реакцию.

Взаимодействие черники с лекарством

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Черника содержит витамин К, который может снижать эффективность препаратов для разжижения крови. У людей, принимающих такое лекарство, могут возникать побочные эффекты. Другой риск, это возможное снижение уровня глюкозы в крови, что может быть опасно для больных диабетом, принимающих сахароснижающие препараты. В таких случаях может возникнуть гипогликемия.

Также черника противопоказана при мочекаменной болезни. Через нее организм будет выделять щавелевую кислоту (выделять с мочой соль).

Употреблять рекомендуется чернику по 150-250 граммов в день.

Чернику также лучше не есть с другими ягодами, особенно с клубникой, малиной и земляникой. Это может привести к расстройствам желудка.

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Ранее мы писали, в чем польза черники и почему ее нужно добавить в свой ежедневный рацион. Больше об этом читайте в новости.