Как часто можно кушать квашеную капусту: кому категорически запрещено употреблять "народный деликатес"

Квашеная капуста считается очень полезным продуктом, особенно в холодное время года, так как в разы повышает иммунитет.

Врачи рекомендуют обязательно употреблять квашеную капусту всем, кто не имеет противопоказаний по состоянию здоровья. Продукт способен не только повысить сопротивляемость организма к разным заболеваниям, но и снижает риск развития раковых опухолей. А все за счет мощного состава полезных веществ – калия, натрия, фосфора, селена, цинка, йода, железа, кальция, витаминов группы В и С. Однако, есть категория людей, которым категорически запрещено употреблять эту вкуснятину, потому что можно навредить здоровью. Рассказываем, кому следует исключить квашеную капусту из своего рациона, как и сколько ее нужно кушать, чтобы получить от продукта максимальную пользу для здоровья.

Кому нельзя кушать квашеную капусту

Квашеная капуста крайне опасна для людей, страдающих гипертонией и имеющих болезни солевого обмена. Так как из-за избыточного количества соли капуста может спровоцировать стремительное повышение АД и появление отеков.

Не следует злоупотреблять квашеной капустой тем, кто имеет повышенную кислотность, при панкреатите, обострении гастрита или язве желудка. Также следует обратить внимание, что содержание растительной клетчатки и серы в капусте приводит к повышенному газообразованию, что может ухудшить состояние здоровья людей с хроническим колитом.

Квашеная капуста опасна для людей с почечной недостаточностью из-за высокого содержания соли, при такой болезни от нее лучше вообще отказаться.

Как часто можно есть квашеную капусту

Врачи рекомендуют употреблять до 200 г квашеной капусты в первой половине дня. Кушать продукт следует не больше трех раз в неделю. Если после употребления продукта возникают вопросы по состоянию здоровья, капусту лучше исключить из своего рациона.

С чем лучше кушать квашеную капусту

Квашеную капусту можно кушать с мясом, рыбой и овощами. Не следует употреблять продукт с крахмалистыми овощами – картофелем и кукурузой. Лучше всего квашеная капуста сочетается:

с тушеной рыбой;

с тушеным, вареным и запеченным мясом;

со свеклой, морковью, кабачками, можно добавлять в винегрет;

с яйцами.

Квашеная капуста практически не содержит калорий, если ее кушать с продуктами, содержащими белок, можно поддерживать свое тело в форме, не набирая лишнего веса.

Запивать квашеную капусту нельзя, нужно пить чистую негазированную воду за 20 минут до еды. После еды не рекомендуется пить воду в течение 40 минут. Однако диетологи позволяют немного выпить черного кофе.

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