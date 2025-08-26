Кому можно пить кофе каждый день, а кому лучше выбрать альтернативы

Кофе / © Pixabay

Реклама

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Она бодрит и улучшает концентрацию, но может оказать и негативное влияние. Врачи объяснили, кому кофе пойдет на пользу, а кому лучше ограничить его употребление.

Об этом пишет 24 канал.

Полезные свойства кофе

Реклама

Содержит антиоксиданты, защищающие клетки от старения и воспалений.

Повышает концентрацию и улучшает когнитивные функции.

Способствует выработке нейромедиаторов, которые улучшают настроение и уменьшают усталость.

Может поддерживать здоровье сердца и печени при умеренном употреблении.

Как упивает кофе на давление

У людей, редко пьющих кофе, напиток может временно повышать давление. Регулярные потребители организм адаптируются, и этот эффект менее выражен. Тем, кто имеет гипертонию, рекомендуют ограничить кофеин или выбирать кофе без кофеина.

Кому кофе может вредить

Люди с высоким давлением или сердечно-сосудистыми проблемами.

Лица с желудочно-кишечными заболеваниями или повышенной кислотностью.

Беременные и кормящие грудью женщины без консультации врача.

Люди с сильной чувствительностью кофеина.

Для таких категорий советуют кофе без кофеина, цикорий или травяные чаи.

Факторы, влияющие на вкус кофе

Сорт зерен и регион выращивания: арабика имеет нежный вкус, робуста — крепкий и горьковатый. •

Реклама

Степень обжарки: легкая обжарка подчеркивает кислотность, темная — делает напиток насыщенным. •

Метод приготовления: дрип, эспрессо, френч-пресс — каждый способ открывает разные нотки вкуса.

Умеренное потребление кофе и правильный выбор способа приготовления позволяют получить пользу и удовольствие от напитка.

Напомним, привычка каждый день пить кофе или чай слишком горячими может стать опаснее, чем считают многие. Новое исследование Национального института рака США свидетельствует: чрезмерно горячие напитки значительно повышают риск развития плоскоклеточной карциномы пищевода (ESCC).

Реклама

Специалисты проанализировали данные более 500 тысяч участников из британского биобанка, указывавших, сколько горячих напитков они потребляют. Оказалось, что те, кто выпивает восемь и более чашек очень горячего кофе или чая ежедневно, имели риск заболеть в 5,6 раза выше людей, которые отказываются от слишком горячих напитков.