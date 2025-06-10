Кому ни в коем случае нельзя есть яйца и почему: об этом нужно знать каждому

Кому нельзя есть яйца / © Freepik

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Яйца — один из самых популярных продуктов в мире. Их употребляют на завтрак, добавляют в выпечку, салаты и горячие блюда. Они богаты белоком, витаминами A, D, B12, железом, фосфором и лецитином. Но, несмотря на все преимущества, не всем можно их есть. Для некоторых категорий людей этот обычный продукт может стать источником проблем со здоровьем. Рассказываем, в каких случаях лучше отказаться от употребления яиц.

Кому ни в коем случае нельзя есть яйца и почему: советы врачей

Людям с аллергией на яйца. Это одна из самых распространенных пищевых аллергий, особенно среди детей. Основные симптомы — сыпь, отеки, расстройства дыхания, в тяжелых случаях — анафилактический шок. Аллергия может быть как на белок, так и желток. Людям с таким диагнозом следует полностью отказаться от продуктов, содержащих яйца.

Если повышен уровень холестерина. Яичные желтки содержат значительное количество холестерина — до 200 мг в одном яйце. Хотя исследования доказывают, что пищевой холестерин не всегда вреден, однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или атеросклерозом лучше ограничить потребление яиц до 2-3 в неделю.

При обострении болезней печени. При обострении хронического гепатита, желчнокаменной болезни или панкреатита желток может создавать дополнительную нагрузку на печень. В таких случаях рекомендуется отказаться от целых яиц и принимать только белок, но с согласия врача.

Риск сальмонеллеза. Сырое или недоваренное яйцо может содержать бактерии сальмонеллы, вызывающие отравление. В группе риска дети, беременные женщины, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Чтобы избежать заражения, важно есть только термически обработанные яйца и не пить сырые.

Яйца — это очень ценный продукт, но не универсальный. Если вы относитесь к группе риска или сомневаетесь, лучше проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением продукта.