Кому противопоказан кефир и почему он не помогает похудеть

Это очень полезный напиток для нашего здоровья, но его стоит пить в ограниченных количествах, вот почему.

Врачи отмечают, что не стоит ставить над собой эксперименты и худеть с помощью кефира. Ибо таким образом можно изрядно навредить своему здоровью. К тому же не всем можно употреблять этот напиток, хотя, несомненно, он крайне полезен для организма. Рассказываем, какая польза кефиру, кому его нельзя пить, и почему он не помогает похудеть.

Какая польза кефира: объяснение врачей

Кефир богат белком, бета-каротином, аминокислотами, витаминами А, С и группой В. Также напиток содержит магний, кальций, натрий, калий, фосфор. Поэтому кефир способен усиливать нашу работоспособность, укреплять иммунитет, улучшать упругость кожи и волос. В стакане кефира содержится 250 мг кальция, поэтому он очень полезен для пожилых людей, имеющих проблемы с костной тканью и суставами. За счет содержания кисломолочных бактерий кефир оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, налаживая процессы пищеварения. Кефир полезен для нервной системы, уменьшает раздражительность, снимает стресс, напряжение и быстро восстанавливает силы.

Кому нельзя пить кефир: какой вред напитка

Кефир нельзя пить при дисбактериозе, заболеваниях печени, сахарном диабете, аутоиммунных и аллергических заболеваниях, запорах. Врачи не советуют употреблять кефир людям с повышенной кислотностью желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах и панкреатитах. Не рекомендуется употреблять кефир маленьким детям до 6 лет, так как он может раздражать слизистую. Кефир, как и все молочные продукты, – это высокоаллергенный напиток, поэтому нужно проверять, нет ли на него аллергии.

Сколько кефира можно пить в день

Врачи рекомендуют выпивать не более 2 стаканов кефира в сутки. Регулярная передозировка может привести к лишним килограммам и ожирению.

Если у человека повышен сахар в крови, тогда следует ограничить употребление кефира и пить не более 80 граммов в день. В противном случае может подскочить уровень инсулина, спровоцирующий процесс ожирения.

Почему кефир не помогает похудеть

Медики отмечают, что соблюдение кефирных диет – это отклонение от пищевого поведения, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Например, можно набрать лишние килограммы или вообще спровоцировать ожирение, если у вас есть склонность к этому. К тому же ненормированное употребление кефира плохо повлияет на кишечник и желудок.

Врачи отмечают, что кефир не утоляет голод, напротив, напиток стимулирует выделение желудочного сока. Поэтому, чем больше вы его будете пить, тем больше будет хотеться есть. Кефир ни в коем случае нельзя использовать как монодиету, потому что он высококалорийный, и результата похудения не будет.

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