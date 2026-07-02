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Регулярное употребление продуктов с распространенными пищевыми консервантами существенно повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования NutriNet-Santé, опубликованные в авторитетном издании European Heart Journal.

Ученые подробно проанализировали 17 популярнейших добавок и выделили восемь, имеющих четкую связь с высоким кровяным давлением. В этот список попали сорбат калия (E202), метабисульфит калия (E224), нитрит натрия (E250), эриторбат натрия (E316), лимонная кислота (E330), экстракты розмарина (E392), а также аскорбиновая кислота (E3). Аскорбиновую кислоту отдельно связали с ростом случаев инфарктов и инсультов.

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Анализ данных показал, что у людей с наибольшим уровнем потребления неантиоксидантных консервантов риск развития гипертонии был на 29% выше, а риск сердечно-сосудистых патологий (включая стенокардию) — на 16% выше по сравнению с теми, кто минимизировал такие продукты. Даже консерванты-антиоксиданты, защищающие пищу от сгорания, увеличивали вероятность появления высокого давления на 22%.

Самая большая опасность всех усилителей вкуса в том, что они нарушают пищевое поведение, отмечают эксперты.

Всегда следует обращать внимание на срок годности, содержание свободных сахаров (содержащихся в продукте, а не только добавленных к нему), соли и насыщенных жиров. Также нужно стараться выбирать продукты, содержащие клетчатку.

Ранее сообщалось, что глюкозамин, используемый для здоровья суставов, может быть связан с повышенным риском прогрессирования деменции.

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