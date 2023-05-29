Контроль за кровяным давлением может предотвратить болезнь и продлить вашу жизнь – исследования

Врачи назвали признаки гипертонии, в частности такой симптом, как высокое кровяное давление.

Высокое кровяное давление может повлечь за собой серьезную болезнь или даже смерть, если не следить за этим симптомом. Новые исследования показывают, что снижение артериальной гипертензии может улучшить качество и продлить вашу жизнь.

Согласно эксперименту, проведенному специалистами Университета Ливерпуля в Соединенном Королевстве в сотрудничестве с Институтом трансляционной медицины в Швейцарии и Гарвардской медицинской школой, гипертония является основной причиной инсульта, инфаркта, заболеваний почек и других проблем, которые могут привести к смерти.

Вот что вам нужно знать о гипертонии.

Что такое гипертония

О наличии гипертонии свидетельствуют показатели активности сердца. Верхнее число, называемое систолическим АД, является давлением от сокращения левого желудочка сердца. Нижнее – диастолическое артериальное давление, измеряет расслабление левого желудочка сердца.

Нормальное АД – это систолическое давление менее 120 мм рт. ст., а диастолический – менее 80 мм рт. ст.. Выражается так: 120/80. Повышенное кровяное давление – это систолическое давление от 120 до 129 и диастолическое давление менее 80. Высокое кровяное давление или гипертония – это систолическое давление, равное или превышающее 130, или диастолическое давление равно или превышает 80.

Артериальное давление свыше 180/120 мм рт.ст. считается неотложной гипертонией. Необходимо немедленно вызвать медицинскую помощь.

Как узнать, что у вас гипертония

Единственный способ узнать, есть ли у вас гипертония – регулярно измерять артериальное давление.

Специалисты рекомендуют проверять АД, начиная с 18 лет. Особенно это требует внимания, если у вас есть факторы риска, такие как курение, гиподинамия, нездоровое питание, ожирение или другие заболевания.

Люди старше 40 лет должны проверять артериальное давление, по крайней мере, раз в год, добавляют в клинике. Если у вас гипертония, ваш врач может посоветовать проходить обследование почаще.

Симптомы гипертонии

По данным Американской кардиологической ассоциации, такие проявления как нервозность, потливость, проблемы со сном или покраснение лица не являются симптомами гипертонии.

"Высокое кровяное давление не вызывает головных болей или кровотечения из носа, за исключением случаев гипертонического криза, неотложной медицинской помощи, когда артериальное давление составляет 180/120 мм рт.ст. или выше", — говорят специалисты ассоциации.

Если ваше артериальное давление необычно высоко И у вас головная боль или кровотечение из носа, и вы плохо себя чувствуете, подождите пять минут и повторите проверку давления. Если ваши характеристики остаются на уровне 180/120 мм рт.ст. или выше, позвоните в скорую.

Как предотвратить гипертонию

Риски развития первичной гипертензии следующие:

семейный анамнез,

преклонный возраст,

ожирение,

диета с высоким содержанием соли,

употребление алкоголя и отсутствие физической активности

Напомним, что Украина остается одним из мировых лидеров по количеству сердечно-сосудистых заболеваний, что является основной причиной смертности среди граждан.

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