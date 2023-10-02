Контузия на войне: что нужно знать, первая помощь, лечение и реабилитация

После контузии следует обязательно обратиться за помощью к врачам. Они подберут лечение в виде медикаментов и других методов.

Контузия на войне – невидима для глаза, но очень ощутима для пострадавшего травма, возникающая от взрывов и ударов о землю. Из-за дезориентации, спутанности сознания, жалоб на головные боли еще во время Первой мировой войны бойцы убегали с поля боя, и это считалось проявлением страха и слабодушия. Уже впоследствии медики выяснили, что все это исключительно результат физического влияния взрыва на мозг.

Что нужно знать о контузии на войне – читайте на ТСН.ua.

Контузия на войне – что это

Контузия – самая распространенная травма на войне, возникающая вследствие резкого механического воздействия – воздушной, водяной или звуковой волны (например, взрыва), удара о землю или воду. Это общее поражение головного мозга или других частей организма, при котором не обязательно должны быть механические повреждения органов и тканей. Второе название контузии – акубаротравма. Кстати, в международной классификации болезней диагноза "контузия" нет, но под ней обычно подразумевают закрытую черепно-мозговую травму.

Также читайте Само собой не пройдет: как распознать и вылечить ПТСР

В основном, говоря о контузии на войне, речь идет именно о поражении взрывной волной. Например, если человек был рядом со взрывом и не получил явных ранений и травм, однако чувствует, что что-то не так, то вполне возможно, что он испытал контузию.

Помимо взрывной волны контузия также может возникнуть от сильных побоев, резкого изменения атмосферного давления, падения с высоты или из-за падений тяжелых завалов (например, обрушения дома).

Существуют три степени контузии:

легкая контузия – заикание, дрожь или покалывание в руках и ногах, ухудшение слуха;

контузия средней тяжести – нет реакции зрачков на свет, полная глухота, частичный паралич конечностей;

тяжелая контузия – обморок, прерывистое дыхание, судороги или непроизвольные движения конечностями, изо рта и ушей может вытекать кровь.

Черепно-мозговая травма / Фото: Getty Images

Симптомы контузии

Контузия может иметь следующие симптомы:

обморок (от нескольких минут до часов),

головная распирающая боль,

частые головокружения,

тошнота и рвота,

сотрясение и разрывы внутренних органов,

забывчивость, потеря памяти,

заикание, потеря речи,

повышенное артериальное давление,

частые сердцебиение и пульс,

ухудшение зрения и проблемы, связанные с работой органов зрения,

любое изменение психо-эмоционального состояния (например, импульсивность, агрессивность, депрессия, тревога, апатия, чувство вины, патологическая бдительность, безразличие к себе или окружающим, социальная самоизоляция);

дезориентация в пространстве,

быстрая утомляемость,

нарушение сна, ночные ужасы.

В случае контузии человек не обязательно будет чувствовать все упомянутые симптомы. Однако, если у человека или кого-то рядом есть по крайней мере три из симптомов контузии, следует обратиться за помощью к врачу.

Контузия, возникшая от взрывной волны, не является смертельной. И при строгом соблюдении рекомендаций врача человек обычно быстро восстанавливается. Но при отсутствии лечения или неправильном лечении в острый период, повторным взрывным волнам, в зависимости от особенностей здоровья потерпевшего, травм в прошлом, контузия может иметь отдаленные последствия в виде постконтузионного синдрома.

Постконтузионный синдром

В случае постконтузионного синдрома человек может длительное время ощущать слабость, головную боль, резкие перепады настроения. Возможны проблемы со слухом, координацией, расстройства памяти, снижение концентрации. Лечение постконтузионного синдрома происходит под наблюдением медиков. Они подбирают специальное лечение – медикаментозные и другие методы.

Опасность от контузии / Фото: facebook.com/moz.ukr

Первая помощь при контузии

Чтобы помочь человеку с контузией, нужно оттащить его в безопасное место. Освободите грудь и шею пострадавшего от сжимающей одежды, чтобы человек мог свободно дышать. Осторожно поверните человека на бок. Если человек без сознания, но лежит на боку, уменьшается риск, что он захлебнется рвотой или кровью. Если вытекала кровь из носа или ушей, осторожно очистите их от сгустков. Если кровотечение продолжается, вложите в уши и нос шарики из ваты.

Также читайте Как правильно наложить турникет и сложить его: инструкция с видео

Укройте пострадавшего чем-нибудь теплым. При контузии человека желательно сразу госпитализировать, поэтому срочно вызывайте скорую помощь. До ее прибытия постоянно следите за пострадавшим. Если его состояние ухудшается, немедленно звоните в экстренную медицинскую помощь и соблюдайте все ее рекомендации.

Важно! При контузии категорически нельзя давать пострадавшему пить или делать искусственное дыхание. Все потому, что у человека могут быть разрывы внутренних органов.

Лечение контузии

Для лечения контузии следует обязательно обратиться за помощью к врачам. Надо получить консультацию у невропатолога, а после этого – у окулиста. Медик, который будет непосредственно лечить человека, должен собрать анамнез и провести осмотр. После первичного осмотра врач назначает конкретные диагностические процедуры, среди которых могут быть: офтальмоскопия, ультразвуковая диагностика, рентген, компьютерная томография, тонометрия и другое. После результатов обследования врач должен подобрать лечение в виде медикаментов и других методов. Могут быть назначены антибиотики, противовоспалительные, успокаивающие и снотворные препараты, витамины.

Пациенту с контузией рекомендованы полный покой, сеансы психотерапии, лечебная физкультура, если есть показания – сеансы с логопедом.

Легкую контузию можно лечить дома, принимая назначенные врачом медикаменты, и соблюдая специальный курс лечения. Остальные формы контузии нуждаются в стационарном лечении под постоянным наблюдением. В особо тяжелых случаях контузии назначается оперативное лечение.

Лечение средней формы контузии длится от одной до трех недель. А лечение тяжелой формы контузии длится дольше и зависит от состояния пациента.

Какая реабилитация требуется при контузии

Реабилитация после контузии предполагает физическую терапию, которая позволяет мозгу "включать" его пластичность. Это очень важно для реабилитации. Пользу также принесут неистощающие, в умеренном режиме кардиотренировки (бег, плавание, прыжки, кардиотренажеры).

Занятия на велотренажере / Фото: Getty Images

Очень важный элемент – психотерапия. Прежде всего, речь идет о терапии расстройств настроения, депрессий, тревожности, помощи в формировании навыков и умений в управлении стрессом. Психотерапия часто приносит свои плоды уже в течение первых недель с ее начала.

Вестибулярная терапия или реабилитация. Она полезна тем, кто получил контузию, и страдает головокружениями и проблемами с равновесием. Эта терапия состоит в применении соответствующих упражнений на тренировку стабильности взгляда и баланса.

Зрительная терапия. С помощью различных упражнений и инструментов она помогает решать различные проблемы со зрением, возникающими после контузий.

Когнитивная реабилитация поможет преодолеть проблемы с дефицитом и концентрацией внимания, ухудшением памяти, управлением временем. Такая терапия позволяет пострадавшим вернуться к учебе или работе. Для этого в процессе реабилитации используется соответствующая стратегия и поддержка.

Общие рекомендации, как облегчить симптомы контузии или закрепить результаты проводимой терапии:

здоровое питание,

отсутствие вредных привычек,

ежедневная легкая физкультура и физическая активность в течение дня,

здоровый сон и отдых,

навыки управления стрессом,

использование "белого шума".

Читайте также: