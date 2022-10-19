Контузия от взрывной волны: как распознать симптомы и оказать помощь

Любой может оказаться в ситуации, когда нет доступа к укрытию, и пострадать от атаки врага.
Самая распространенная травма на войне – это контузия от взрывной волны, и каждый должен знать, как ее обнаружить и что делать.
О симптомах и первой помощи в случае контузии рассказали специалисты Минздрава.
Главное – запомните: даже если у человека нет внешних повреждений, это не значит, что он не травмирован. При контузии к "обычному" сотрясению мозга может добавиться поражение слухового и вестибулярного аппарата.
Характерные симптомы в случае контузии от действия взрывной волны:
- дезориентированность,
- потеря сознания на короткий срок: от нескольких секунд до 30 минут,
- тошнота и рвота,
- сильная головная боль,
- проблемы со слухом и/или зрением,
- ухудшение памяти или амнезия,
- изменение психоэмоционального состояния.
В случае наличия хотя бы нескольких из приведенных симптомов срочно обратитесь за помощью.
Сотрясение мозга от взрывной волны не смертельно. Обычно при своевременном лечении и следовании рекомендациям врача человек восстанавливается довольно быстро. Не считая того, если симптомы игнорировать, человек может длительное время ощущать слабость, головную боль, резкие перепады настроения. К этому прилагаются проблемы со слухом, координацией, нарушениями памяти, снижением концентрации и т.д.
Как оказать домедицинскую помощь
В ожидании медицинской помощи можно оказать пострадавшему первую помощь:
Если пострадавший упал в обморок, необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей методом выведения нижней челюсти. Но старайтесь ограничить движения в шейном отделе позвоночника. У человека тоже может быть рвота. Крайне необходимо обеспечить свободное дыхание, поскольку есть риск аспирации рвотными массами.
- Попытайтесь очистить полость рта от посторонних предметов, которые могли попасть туда во время взрыва и мешают проходимости дыхательных путей.
- Освободите грудь и шею от одежды, если она сжимает и мешает пострадавшему свободно дышать.
- Если пострадавший не дышит, приступите к базовым реанимационным мерам до приезда медиков: нажатие на грудную клетку и, по возможности, искусственную вентиляцию в соотношении 30:2.
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