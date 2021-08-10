Коронавирус приводит к аномалиям иммунитета — даже легкая форма COVID-19 оставляет патологию

Новое австралийское исследование показало, что иммунная система после перенесенного COVID-19 восстанавливается более 6 месяцев.

Раеабилитация после перенесенного COVID-19 оказалась тяжелее и продолжительнее, чем думали раньше. Австралийские ученые доказали, что коронавирус приводит к аномалии в работе иммунитета, даже через полгода после выздоровления.

В открытии, опубликованном на сайте медицинских исследований Medrxiv, ученые доказывают, как COVID-19 влияет на активность иммунной системы в долгосрочной перспективе.

Оказалось, что реабилитация иммунитета от коронавируса тем, кто переболел даже в легкой форме, предстоит продолжительная - не менее шести месяцев.

Исследователи всего мира занялись изучением последствий инфекции SARS-CoV-2. Эти синдромы получили общее название «длительный COVID» (или «длинный COVID»). Все больше пациентов сообщают о стойких патологиях, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после острого заболевания.

Австралийцы отследили 69 выздоровевших пациентов, 47 из которых страдали лишь легкой формой заболевания.

Нужно сказать, что благодаря уникальному географическому положению, в Австралии вирус удалось ликвидировать почти полностью.

Исследователи смогли отследить долгосрочные иммунные реакции на инфекцию, не беспокоясь о повторном заражении или вакцинационном статусе. Так что исследования были максимально «чистым» с точки зрения медицины.

Ученые описали влияние COVID-19 на периферическую иммунную систему в течение шести месяцев после первоначального выздоровления. Они взяли образцы крови у каждого субъекта исследования. Затем провели анализ уровняоколо 130 различных иммунных клеток, а также отследили ответы антител и измерили экспрессию тысяч различных генов, связанных с иммунными функциями.

Результаты продемонстрировали устойчивые воспалительные реакции и нарушения иммунной регуляции в течение полугода после выздоровления.

"Исследование выявило существенное нарушение регуляции количества иммунных клеток, которое было наиболее сильным через 12 недель после заражения, но все еще оказывалось в большинстве случаев в течение шести месяцев, иногда даже дольше", — рассказал один из ведущих исследователей проекта Дэвид Линн.

Гены, ответственные за воспалительные реакции, также оставались активными через полгода после перенесенного заболевания.

"Можно сделать вывод, что нарушение их регуляции связано с физическими симптомами длительного COVID, однако, чтобы доказать это, необходимы дальнейшие исследования", — добавил Линн.

Новое исследование дало медикам еще больше доказательств связи аномалий иммунной системы и симптомов длительного COVID-19.

Британское исследование, опубликованное в апреле, также выявило устойчивые иммунные нарушения у госпитализированных пациентов через шесть месяцев после выписки.

Одним из самых больших сюрпризов новой работы оказалось отсутствие какой-либо корреляции между тяжестью острого заболевания и степени постинфекционной иммунной дисфункции. По словам медиков, тяжелая форма перенесенного COVID-19 не обязательно означает, что через полгода у вас будет наблюдаться аномальная активность иммунной системы, однако то, что даже легкая форма может привести к долгосрочным осложнениям, это доказано.

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