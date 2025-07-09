Кортизоловый живот у женщин: почему появляется и как от него избавиться

Кортизоловый живот — это накопление жира на животе, вызванное хроническим влиянием высокого уровня гормона стресса / © pixabay.com

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Высокий уровень стресса в нашей жизни влечет за собой множество проблем. Кортизоловый живот — только одна из них, но особенно навязчивая.

Стабильно высокие уровни гормона кортизола (если вы реально очень часто и сильно нервничаете) провоцируют накопление жира и внутри живота (висцеральный жир), и извне, формируя так называемый спасательный круг.

Кортизоловый живот — это точно не медицинский диагноз и не болезнь. Но это достаточно распространенный термин для обозначения повышения количества жировой ткани на животе из-за стресса. Пролонгированный период нервного истощения может приводить к субклиническому повышению гормонов-стрессоров, а именно они провоцируют такое явление.

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Кортизоловый живот убрать не так-то легко. Здесь не поможет диета, важен только комплексный подход:

Убираем факторы стресса

Соблюдаем правильное питание и режим сна

Добавляем умеренные физические нагрузки или прогулки

Добавляем безопасные аппаратные методики

Важно: хорошая физическая активность — популярный метод снижения веса. Однако при высоком уровне кортизола изнурительные тренировки могут дать обратный эффект. Такие люди, как правильно, очень плохо адаптируются к любым физнагрузкам, поэтому упражнения с большими весами, бег, интенсивные интервальные тренировки вызывают у них стресс, повышение кортизола и, как следствие, ожирение.

Лучше всего подойдут тренировки, в которых задействуется максимальное количество мышц, например, отжим, приседания. Другим эффективным методом является обычная ходьба в медленном режиме в течение длительного промежутка времени. Установлено, что прогулки всего-навсего по 18 минут 3 раза в неделю помогают снизить уровень гормона стресса на 15%.

Ранее мы писали, как стресс влияет на ваше тело и физическое состояние. Больше об этом читайте в новости.

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