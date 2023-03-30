"Корвалол", "Нимесил" и противозачаточные средства: какие лекарства с апреля можно купить только по рецепту

С апреля 2023 года отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться только по рецепту. Параллельно с электронным будет действовать и бумажный рецепт.

Об этом пишет Эспрессо.

В Украине рецептурны около 60% зарегистрированных лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, можно будет по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

Рецептурное лекарство – лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

Обезболивающие и жаропонижающие

Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена будут и дальше продавать без рецепта. "Анальгин" также можно будет приобрести без рецепта, но только упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – только по рецепту, также как и "Анальгин" в ампулах.

Без рецепта от врача теперь нельзя будет приобрести популярное обезболивающее и противовоспалительное средство "Нимесил" и его аналоги.

Лекарство против кашля

Большинство популярных сиропов и таблеток от кашля и дальше будут в свободном доступе, в частности, "Мукалтин", ACC, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и т.д. По рецепту – все кодеинсодержащие препараты, а также лекарства на основе сальбутамола (преимущественно используют для ингаляций). Большинство препаратов для ингаляций также нужно покупать по рецепту, в том числе и популярный "Беродуал".

Гормональные препараты

Все гормональные препараты будут отпускаться по рецепту, в том числе и гормональные контрацептивы. Даже "экстренное" противозачаточное средство "Постинор", которое наиболее эффективно в первые сутки после незащищенного полового акта, нельзя будет приобрести без рецепта.

Люди, имеющие заболевания щитовидной железы и постоянно принимающие "Тироксин" (L-тироксин или эутирокс), также каждый раз вынуждены будут возобновлять электронный рецепт. Правда, если пациент принимает определенные лекарства постоянно, то врач может выписывать электронный рецепт дистанционно.

Рецепт потребуется даже на некоторые мази и кремы, содержащие гормоны, в частности, на "Момедерм". "Фенистил" все еще будет в свободном доступе.

Антигистаминные (противоаллергические)

Большинство популярных противоаллергических препаратов остается в свободном доступе: "Диазолин", "Лоратадин", "Супрастин" и т. д. Однако "Супрастин" в ампулах – только по рецепту.

"Дексаметазон", который аллергики часто имеют в запасе для экстренных случаев, также можно будет приобрести только по рецепту, поскольку это гормональный препарат.

Лекарство против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

У этой категории остался минимальный перечень лекарственных средств, которые еще можно приобрести без рецепта. Все популярные средства для понижения давления: "Каптоприл", "Каптопресс", "Бисопролол" – исключительно по рецепту. Даже мочегонные препараты "Фуросемид" и "Диакарб", которые также используют гипертоники, только по рецепту.

Капли "Корвалол" и "Валокордин" без рецепта можно приобрести только в маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже нужно рецепт. Наконец, как и на обычный этиловый спирт. Это тоже, оказывается, рецептурный препарат. Без рецепта можно приобрести только маленький флакончик муравьиного спирта, на 100 г уже нужен рецепт.

Люди, имеющие проблемы с сердцем, часто ежедневно используют средства для разжижения крови. Но теперь их тоже можно будет приобрести только малыми упаковками. "Магникор" или "Кардиомагнил" на 100 таблеток – только по рецепту.

В Минздраве говорят: каким бы привычным и безопасным ни казалось лекарство, их применение несет повышенный риск. Неправильное употребление лекарства может привести к серьезным побочным эффектам, вызвать зависимость или нести риск злоупотребления.

Электронный рецепт на антибиотики: в ближайшее время эта инициатива может стать реальностью

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