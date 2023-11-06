10 лучших продуктов, богатых калием, которые необходимо добавить в рацион

Позаботьтесь о своих мышцах, сердце и нервной системе с помощью этих богатых калием продуктов и напитков.

Калий часто игнорируют, когда речь идет о питательных веществах. Однако именно калий является жизненно важным минералом, необходимым для различных функций организма, связанных с сердцем, нервной системой и мышцами. Поэтому важно добавить в свой рацион продукты, богатые калием.

Это поможет снизить уровень АД и уменьшить риск инсульта, сбалансировать жидкость и наладить функционирование клеток и нервной системы, а также здорового мышечного сокращения.

Лучшие продукты с высоким содержанием калия

Продукты, богатые калием, это, в частности, фрукты и овощи, молочные продукты, такие как молоко и йогурт, белковые продукты, такие как птица, некоторое количество рыбы и бобовые.

Большинство людей получают калий из фруктов и овощей, на которые приходится 23% от общего потребления, за ними следуют блюда из зерна (15%) и мясо (10%), но есть очень много замечательных источников этого минерала.

Для здорового сердца, нервной системы и мышц попробуйте добавить в рацион некоторые из следующих продуктов, богатых калием.

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Вяленые помидоры

Калий на 1/2 стакана: 925 мг (19,7% DV)

Бросьте их в блюдо с макаронами или на домашнюю пиццу, потому что вяленые помидоры наполнены калием. Почти 20% вашей суточной нормы содержится в 1/2 чашки.

Кроме большой дозы калия, вяленые помидоры содержат более 13% вашей суточной нормы железа и более 3 граммов белка и клетчатки.

Тыква

Калий на чашку: 896 мг (19,1% DV)

Тыква – это зимний кабачок, богатый калием, содержащий 19% вашей суточной нормы. В нем также много антиоксидантов, витаминов А и С и клетчатки, что делает его очень полезным овощем для ваших любимых уютных зимних блюд.

Простой способ приготовить тыкву – разрезать ее пополам и запечь в духовке.

Красный картофель

Средняя картофелина содержит 888 мг (18,9% DV) калия.

Это отличный способ получить порцию калия. Ее очень легко готовить, поэтому можно добавлять в разнообразные блюда. Приготовьте печеный картофель, или побалуйте себя домашним картофелем фри на ужин.

Шпинат

Калий на чашку готового шпината: 839 мг (17,9% DV)

Порция шпината обеспечит вас около 18% вашей суточной нормы калия. В этом суперпродукте много клетчатки, железа, витаминов А, С и К, а также кальция.

Чтобы получить полезные свойства шпината для здоровья мышц, вы можете обжарить его, приготовить освежающий салат или добавить в полосу.

Курага

Калий на 1/2 стакана: 755 мг (16,1% DV)

Перекус курагой может помочь удовлетворить тягу к сладкому, но знаете ли вы, что это может повысить уровень калия? Порция в 1/2 стакана дает вам 16% суточной нормы калия, а также почти 5 г клетчатки, что может помочь сохранить вас сытыми до следующего приема пищи.

Чечевица

Калий на чашку готового продукта: 731 мг (15,5% DV)

Приготовьте суп из чечевицы или гарнир из этой бобовой культуры. Поскольку чечевица содержит более 15% вашей суточной нормы, это простой и доступный способ получить больше этого питательного вещества в вашей пище.

Чечевица также отлично подходит для приготовления супа, поскольку она распадается во время варки и образует густую кремовую консистенцию. Добавьте любимые овощи и мясо на выбор, чтобы обогатить белком блюдо, и вы получите вкусную и полностью сбалансированную пищу.

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Авокадо

Калий на авокадо: 690 мг (14,7% DV)

Вы можете использовать авокадо во многих различных блюдах: сбить гуакамоле, использовать его как намазку на тосты, есть с супом... Вы получите почти 15% суточной нормы калия, а также 10 г клетчатки и много полезных жиров.

Чернослив

Калий на 1/2 стакана: 635 мг (13,5% DV)

Чернослив известен как природное лекарство от запоров, но он больше, чем просто помогает поддерживать перистальтику. Этот продукт содержит высокое содержание калия: в каждой порции содержится более 13% суточной нормы.

Вместе с калием вы также получаете клетчатку, витамин А, холин (который, как известно, помогает здоровью мышц и мозга) и растительные соединения, такие как каротин, лютеин и зеаксантин, обладающие антиоксидантными свойствами.

Фасоль

Калий на 1/2 стакана: 607 мг (12,9% DV)

Фасоль содержит 13% вашей суточной нормы калия, а также примерно 6 г белка и 5 г клетчатки на порцию.

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Апельсиновый сок

Калий на 1 чашку: 458 миллиграммов (9,7% DV)

Люди обычно вспоминают о апельсиновом секе, когда пытаются увеличить потребление витамина С во время простуды или болезни, но этот напиток предлагает больше, чем просто вкусное укрепление иммунитета. Чашка сока обеспечивает почти 10% вашей суточной нормы калия, так что это простой (и вкусный) способ почувствовать вкус этого питательного вещества с самого утра.

Напомним, калий, содержащийся в тыкве, не является единственным преимуществом. Тыква – мощная витаминная бомба осенью, а также суперягода.

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