10 лучших продуктов для здоровья мозга после 50 лет – врачи советуют именно это

Замедлите темпы снижения когнитивных функций с помощью этих полезных для мозга продуктов.

Давайте посмотрим в глаза: ваш мозг меняется с возрастом. Большинство людей испытывают определенные возрастные когнитивные нарушения, и это нормальный процесс. Но кроме этого, у многих развиваются симптомы неврологических заболеваний, таких как деменция либо заболевание Альцгеймера.

Специалисты считают возраст 50+ идеальным временем для формирования здоровых для мозга привычек, которые помогут замедлить темпы старения.

"По мере старения здоровье нашего мозга ухудшается — это естественный процесс, поэтому сохранение здоровья мозга после 50 лет имеет решающее значение для нашего долголетия", — говорит американский врач Лорен Манакер.

По ее словам, регулярные физические упражнения, диета, богатая питательными веществами — это и есть эффективная стратегия замедления старения.

Рацион, в котором много фруктов, овощей, нежирных белков и полезных жиров обеспечивает жизненно важные питательные вещества для здоровья мозга.

Читайте дальше, чтобы узнать продукты, которые специалисты считают полезными для мозга после 50 лет. Исследования показали, что все эти продукты имеют потенциал для улучшения познания и здоровья, а некоторые даже связаны с профилактикой болезни Альцгеймера или деменции.

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Черника

"Черника — один из самых полезных продуктов для здоровья мозга", — говорит Манакер.

Эти яркие ягоды богаты антиоксидантами, являющимися соединениями, защищающими мозг от окислительного стресса и воспаления, потенциально замедляя его старение и повышая коммуникационные возможности.

Манакер добавляет, что черника содержит большое количество флавоноидов, в частности антоцианов, которые, как было установлено, улучшают память, знание и моторику.

В новом исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, участники, потреблявшие ежедневные дозы порошка дикой черники, наблюдали улучшение памяти и ускорение когнитивной реакции.

Гранат

Этот сочный фрукт наполнен мощными антиоксидантами, известными как полифенолы, оказывают нейропротекторное действие. Полифенольные антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, ключевым фактором нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме полифенолов гранаты также содержат соединение, известное как пуникалагин, что замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера и улучшает память.

Гранаты являются хорошим источником диетических нитратов, которые, как было подтверждено, улучшают приток крови к мозгу и улучшают когнитивные функции.

Апельсины

Независимо от того, едите ли вы ломтики апельсина или выпиваете стакан сока, вы дадите своему мозгу заряд полезных питательных веществ.

Апельсины и их сок являются богатым источником флавоноидов, связанных с уменьшением воспаления и восстановлением клеточной функции мозга. Кроме того, апельсины являются источником фолиевой кислоты, которая может также влиять на работу мозга.

Грецкие орехи

Манакер добавляет грецкие орехи в список полезных для мозга продуктов, поскольку их питательные вещества, в частности, полифенолы, могут играть важную роль в когнитивном здоровье. Научные данные свидетельствуют о том, что грецкие орехи в рационе улучшают когнитивное здоровье с возрастом.

В частности, в отчете The Journal of Nutrition говорится, что антиоксиданты в грецких орехах могут помочь предотвратить окислительный стресс и воспаление, которые так часто наблюдаются у пожилых людей, а наличие здоровых жирных кислот в грецких орехах также может принести пользу стареющему мозгу.

Манакер добавляет, что грецкие орехи также полезны для сердца.

"Когда речь идет о здоровье мозга, состояние сердца важно, поскольку оно перекачивает кровь в мозг, чтобы он мог нормально функционировать", — говорит Манакер.

Грецкие орехи являются полезной для сердца пищей. Исследования показывают, что они способствуют уменьшению холестерина, нормализации АД, устраняют воспаление и образование бляшек.

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Лосось

Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, которые являются полиненасыщенными жирными кислотами, связанными с рядом преимуществ для здоровья, включая улучшение здоровья мозга и когнитивных функций.

Омега-3 улучшают память и "когнитивное благополучие".

Несмотря на необходимость дополнительных исследований, некоторые исследования показали, что потребление большего количества продуктов, богатых омега-3 может способствовать снижению риска развития болезни Альцгеймера.

Лосось содержит и витамин D – питательное вещество, которое может способствовать умственной деятельности и здоровью мозга. А витамин D может помочь пожилым людям поддерживать нормальное когнитивное функционирование.

Лиственная зелень

Капуста, шпинат, руккола содержат много различных питательных веществ, в том числе улучшающих здоровье вашего мозга.

Листовая зелень содержит много фолиевой кислоты, витамина К, лютеина и бета-каротина, что связано с замедлением снижения когнитивных функций. Лишь одна порция листовой зелени в день поможет замедлить когнитивные способности, связанные с возрастом.

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Яйца

Яйца полезны не только содержанием белка — они также являются одним из самых богатых холином продуктов. Суточная норма холина составляет от 425 до 550 мг, а одно яйцо содержит 169 мг, но что такое холин и какое отношение он имеет к здоровью вашего мозга?

Национальный институт здоровья объясняет, что холин регулирует ваше настроение и функции памяти. Увеличение потребления холина снижает риск "низких когнитивных функций" у пожилых людей.

Холин помогает задержать снижение когнитивных способностей у пожилых людей. Это показал эксперимент, во время которого участники в возрасте 60 лет и старше потребляли холин именно из яичных желтков. Оказалось, что у них была улучшенная "словесная память", которую считает основной когнитивной функцией.

Брокколи

Брокколи содержит больше, чем ваша дневная норма витамина К: витамина, непосредственно связанного с улучшением здоровья мозга.

А витамин К замедляет темпы возрастного понижения когнитивных функций.

Брокколи также имеет чрезвычайно высокое содержание сульфорафана — соединения, которое содержится в крестоцветных овощах, таких как цветная капуста, бок-чой и брокколи, которое также связывают с пользой для мозга.

Исследование 2019 года, опубликованное в Brain Circulation, показало, что сульфорафан может помочь бороться с воспалением, а также может обладать нейропротекторными свойствами.

Также сульфорафан улучшает когнитивные функции тех, кто получил повреждение лобной части мозга.

Сардины

Консервированные сардины не только содержат полезные жирные кислоты омега-3, которые связывают с улучшением здоровья мозга, особенно у взрослых людей среднего возраста, но и 48% вашей суточной нормы витамина D, который является еще одним питательным веществом, помогающим улучшить функционирование когнитивного здоровья

Куркума

Куркумин – основной активный ингредиент куркумы – может защищать от развития болезни Альцгеймера. Он также уменьшает амилоидные бляшки, состоящие из белков, которые слипаются вместе и становятся виновниками развития болезни Альцгеймера.

А еще куркумин борется с окислительным стрессом и воспалением, связанным с возрастным снижением когнитивных функций, благодаря чему это соединение помогает улучшить здоровье вашего мозга с возрастом.

Напомним, нутрициологи рекомендуют добавить в свой рацион 8 суперфудов, чтобы жить долго.

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