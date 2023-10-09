10 октября – Всемирный день психического здоровья: почему эта дата важна

Эта дата начата в 1992 году по инициативе Ричарда Гантера, заместителя Генерального секретаря Всемирной федерации по психическому здоровью.

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О важности психического здоровья рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

Каждый год этот День был посвящен определенной проблеме и имел разные тематические названия. В этом году тема Дня "Психическое здоровье в неравном мире". В этом контексте мы подчеркиваем, что каждый человек имеет право на сохранение и укрепление психического здоровья; каждый, несмотря на проблемы с психическим здоровьем, имеет право быть включенным и полноценно функционировать в обществе.

Итак, ключевые идеи Всемирного дня психического здоровья этого года: психическое здоровье как универсальное право человека; каждый человек должен иметь доступ к получению качественных услуг по улучшению психического здоровья; борьба со стигматизацией и дискриминацией всех сфер, связанных с психическим здоровьем;осознание, что проблемы психического здоровья являются серьезным угрожающим фактором для благополучия молодых людей; общественно-ориентированная психологическая помощь – значительный шаг в укреплении психического здоровья общин.

Мы все знаем свой разум и стараемся понять свою психику. Каждая душа – индивидуальна и своеобразна, но наши права – одинаковы. Так хорошо ли мы разбираемся в своих правах? Поэтому этот год побуждает нас сделать важный шаг для осознания своих прав по сохранению психического здоровья.

Что мы можем сделать в этот день? Как свидетельствуют результаты опросов, многие люди именно в это впервые задумываются над своим психическим здоровьем. Есть первые индикаторы проблем с психическим здоровьем, которые нельзя пренебрегать: колебания настроения, нарушение сна (слишком короткий или слишком длительный сон) и нарушение аппетита, чувство постоянной тревоги и страха, постоянная раздражительность, осознание собственной беспомощности в жизненных ситуациях.

Итак, если вы увидели эти сигналы у себя или у своих близких, не медлите, обсудите это в ближайшем кругу родных людей и при необходимости обратитесь к специалистам.

Важно также, чтобы в этот День мы предложили свою помощь, тому, кто в ней нуждается: доброе слово, хорошая шутка, физическая поддержка. И помните, что при этом приоритетным остается доброе слово и поддержка для самих себя. Берегите себя и свое психическое здоровье!

Напомним, мы ранее писали о том, что, по мнению ВОЗ, каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство на фоне войны.

Ранее ТСН.ua писал, как пережить ситуацию неизвестности, если родной человек исчез во время войны.