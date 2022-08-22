10 правил, которые помогут стать независимыми от обстоятельств

В постоянно меняющемся мире, особенно во время войны, очень важно сохранять внутреннее спокойствие и внешнюю невозмутимость перед обстоятельствами. Несколько советов, как стать независимыми от обстоятельств, читайте в материале ТСН.ua

Стресс начинается тогда, когда при определенных обстоятельствах предъявляемые требования, превышают способность их контролировать. Внутренний контроль поможет перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств и управлять любой ситуацией. Для этого нужны определенные усилия, чтобы осознать свою первую спонтанную реакцию на происходящее и перейти на принятие обдуманных и целенаправленных решений.

Зацикливание на факторах, которые нельзя контролировать, автоматически настраиваете на стресс. Помните, что когда вы зажаты в тисках стресса, концентрироваться нужно только на том, что в ваших силах исправить. Само ощущение, что вы способны что-то контролировать, увеличивает вашу стрессоустойчивость. Фактически даже одноминутная визуализация того, как вы меняете ситуацию к лучшему, наполнит вас положительными эмоциями и уменьшит страх.

Для того чтобы меньше зависеть от внешних обстоятельств, нужно научиться быстро адаптироваться к любым изменениям и не позволять им влиять на эмоциональное состояние. Мы собрали советы, которые могут помочь сохранить свою психику вне зависимости от обстоятельств.

Прежде всего, что нужно сделать – это ограничить потребление информации. О внешних обстоятельствах мы узнаем из разных источников, которых очень много. Бесконтрольное потребление контента отвлекает от своей действительной жизни. Здесь нужно ответить себе на вопрос — с кем я общаюсь, откуда я получаю информацию, проверена ли она и нужна ли она мне, важно отследить, какова ваша реакция на поступающую информацию. Если информация выбивает из нормального состояния, лучше всего на время создать информационный вакуум. Контролировать свои реакции. Неважно, что происходит вокруг тебя — гораздо важнее то, как ты на это реагируешь. Если ты возьмешь себя в руки, перестанешь паниковать, оценишь обстоятельства и примешь ряд правильных решений, ты сможешь выйти победителем практически из любой ситуации. Или хотя бы минимизировать ее отрицательные последствия. Всегда в жизни будет то, чего ты не ожидал, чего боялся или просто не хотел. Невозможно знать и предусмотреть все изменения, но в силах выработать стратегию реагирования, которая позволит тебе продолжать действовать по плану, даже если все не так. Не зацикливайтесь на негативе. Самое простое, что ты можешь сделать, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, – это зациклиться на том, что все плохо. Как следствие – отчаяние и непонимание, что делать дальше. Не допускай такого, пытаться увидеть изменения не только негатив, но и новые возможности. Продумывайте несколько вариантов развития событий. Всегда продумывай несколько возможных путей развития событий. Никто и никогда не может с уверенностью сказать, какой из планов окажется наиболее удачным, а которому не суждено было воплотиться в жизнь. Вместо того, чтобы остановиться в достижении поставленных целей, можно просто изменить свою стратегию на запасную и остаться не зависимыми от обстоятельств. Не сравнивать себя с другими людьми. Помни, что все люди совершенно разные. Не требуй от себя слишком многого, и не позволяй другим и даже самому себе обесценивать свои старания и успехи. Ты делаешь столько, сколько успеваешь и сколько можешь себе позволить. Чаще всего напоминай себе об этом, вместо того, чтобы ругать за бездействие и промедление. Не беспокоиться о том, как тебя оценивают другие. Вместо того чтобы думать о мнении окружающих тебя людей, составляй собственное мнение о них самих. Какая разница, что о тебе думает человек, который тебе неинтересен. Избавляйся от позиции, что кто-то должен выбирать или не выбирать тебя, одобрять или критиковать твои действия. Ты сам решаешь, кого впускать в свою жизнь, а кого держать на расстоянии, пользуйся этой возможностью. Когда ты освободишься от страха перед общественным мнением, тебе станет гораздо легче двигаться вперед, к желаемым целям. Время от времени давать себе качественный отдых. Мы не позволяем себе этого сейчас в основном из-за страха, чувства вины. Но именно качественный отдых и, как следствие, расслабленное тело предоставит нам ресурсы для качественной жизни, борьбы, генерирования идей и воплощения их в жизнь. В первую очередь, что мешает отдохнуть, так это разум. Поэтому следующий совет для того, чтобы стать независимым от обстоятельств – нужно успокоить разум. Именно беспокойный разум мешает нам отдыхать. Даже если физически лечь, но при этом продолжать листать социальные сети или читать профессиональную литературу, мы не будем отдыхать. Отдых должен быть как телесный, так и в первую очередь на уровне разума. Для того чтобы успокоить разум, подойдут разнообразные способы, для каждого может быть что-то свое: медитации, прогулки, время наедине с собой. Искать личные резервы, способы наполнения энергией. Для кого-то это будут пешие прогулки в парке или созерцание облаков, кто получает энергию, когда общается с людьми. Если предыдущие пункты удалось реализовать, следует сконцентрироваться на внутреннем голосе и интуиции. Концентрация поможет услышать себя, свой голос, свои желания, позволит обрести состояние внутреннего покоя и уверенности, независимо от внешних обстоятельств.

Читайте также: