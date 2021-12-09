Узнайте о 10 самых распространенных признаках сердечного приступа, что нельзя игнорировать

10 признаков сердечного приступа у женщин, которые они обычно игнорируют

10 признаков сердечного приступа у женщин, которые они обычно игнорируют

Часто симптомы сердечного приступа у женщин едва заметны.

Давление в груди, которое часто становится предвестником сердечного приступа, женщины могут и не ощущать.

Узнайте о 10 наиболее распространенных признаках сердечного приступа, которые нельзя игнорировать.

Женщины могут испытывать дискомфорт в груди

По данным Американской кардиологической ассоциации, «давление, сжатие, полнота или боль в центре груди» являются одними из ключевых признаков сердечного приступа у женщин.

Это длится более нескольких минут или проходит и возвращается вновь.

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Боль или дискомфорт в руке

Боль или дискомфорт в одной или обеих руках тоже распространены. Через несколько минут боль может распространиться на все тело: ноги, руки, спину.

Боли в спине

Боль в спине – один из ключевых признаков того, что женщина переносит сердечный приступ. Боль, связанную с сердечным приступом, можно описать как давление в верхней части спины, напоминающее сжатие.

Болит живот

Боли в желудке также могут возникнуть во время сердечного приступа.

Женщины могут иметь одышку

Одышка "с дискомфортом в груди или без него" также может являться сигналом сердечного приступа. Человек чувствует одышку, словно пробежал марафон, при этом не сделав ни шага.

Тошнота или рвота

Тошнота, расстройство пищеварения, изжога или боль в животе могут являться признаками приступа. Кислотный рефлюкс часто расценивается как симптом проблемы с сердцем.

Головокружение

Головокружение или обморок являются симптомами, которые следует учитывать при диагнозе.

Сильная усталость

Кардиологи отмечают, что усталость, особенно новая или резкая, может являться признаком сердечного приступа.

Особенно, если вы внезапно устали после обычного режима упражнений, вы не напрягаетесь, но чувствуете усталость или тяжесть в груди при обычной деятельности, например, когда застилаете кровать, посещаете ванную комнату или ходите по магазинам.

Холодный пот

«Стрессовый» пот (ощущение холода, липкости), когда нет реальной причины стресса, либо потливость или одышка сопровождающиеся другими симптомами, такими как боль в груди или усталость, также является признаком, на который следует обратить внимание.

Боль в шее или челюсти

Некоторые люди могут чувствовать боль в шее или челюсти.

Помните: даже если вы не уверены, что это сердечный приступ, проверьте его. Иногда секунды имеют значение. Быстрые действия могут спасти жизнь – возможно, вашу. Не пренебрегайте этим. Звоните в скорую.

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