10 признаков того, что вам срочно нужно к стоматологу

10 признаков того, что вам срочно нужно к стоматологу

Если вы испытываете боль или дискомфорт между плановыми визитами к стоматологу раз в два года, не терпите. Записывайтесь к врачу.

Каждый из этих симптомов является признаком того, что вам нужно обратиться к зубному врачу.

Боль и отек

Постоянная зубная боль или отек десны могут быть признаком инфекции. Затяжная боль - это не просто дискомфорт, который можно перетерпеть. Даже если в какой-то момент боль уйдет, основная проблема останется.

Проблемы с деснами

Иногда деснам нужно не меньше внимания, чем зубам. Запишитесь на прием, если вы заметили, что ваши десны:

опухли или воспалены,

приобрели рыхлую структуру,

приобрели красный или синюшный оттенок,

вы заметили гной или неприятный запах,

между зубом и десной появился зазор

Стоматолог проверит наличие заболеваний десен и возможных карманов, образованных из-за зубного камня.

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Белые пятна на зубах

Указывают на ранние стадии кариеса, и, если их быстро обнаружить, можно остановить процесс кариеса еще до того, как он сформируется.

Проблемы с пломбами

Даже учитывая прочность пломб, коронок, имплантатов, они не вечны. Если какая-либо из ваших ранних пломб повредилась, искривилась, позвольте стоматологу быстро исправить проблему, чтобы предотвратить дополнительные.

Изменения цвета или текстуры тканей ротовой полости

Белые или красные пятна, воспаленные участки, обратитесь к стоматологу, чтобы решить эту проблему.

Повышенная чувствительность к горячему и холодному

Чувствительность к определенным продуктам питания или температуре может возникнуть, когда кариес прогрессирует, и чем раньше вы вылечите полость зуба, тем лучше. Повышенная чувствительность также может быть признаком другой проблемы, например, скрежетания зубами или необходимости установки пломбы.

Постоянный неприятный запах изо рта

Если правильная гигиена полости рта — чистка зубов два раза в день, регулярное использование нити — не улучшает ваше дыхание, возможно, это говорит о более серьезной проблеме. Независимо от того, является ли неприятный запах изо рта симптомом заболевания, стоматолог даст вам персональные рекомендации.

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Трудности с жеванием или глотанием

Это ненормально. Обратитесь к стоматологу, чтобы не усугубить проблему.

Проблемы с челюстью

Неправильный прикус, боль при смыкании челюсти не просто раздражают; это может стать серьезной проблемой и для вашей опорно-двигательной системы. В этом случае стоит обратиться к ортодонту.

Незаживающие язвы

Язвочка во рту не может болеть больше недели. Язвы, герпес, лейкоплакия и кандидоз являются некоторыми возможными признаками серьезной проблемы, связанной либо с вирусом, либо с инфекцией.

Здоровье полости рта является важной частью вашего общего самочувствия. Отнеситесь к этому с особым вниманием.

Также узнайте, почему плохая гигиена полости рта вызывает опасные заболевания, вплоть до инсульта и депрессии.