10-сантиметровый гельминт в глазу ребенка: львовские офтальмологи спасли трехлетнюю девочку

«Чужой», но с той разницей, что он еще немного «Неуловимый мститель» – так охарактеризовали медики Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» гельминта в глазу девочки.

Львовские медики достали из глаза трехлетней девочки дирофилярию длиной более 10 см.

Как сообщили в медучреждении, дирофиляриоз у ребенка поначалу не диагностировали. У девочки появились припухлость и зуд глаза, снизилось зрение. Лечение не давало результатов и образовалась опухоль.

«Это как «Чужой», но с той разницей, что он еще и немного «Неуловимый мститель», потому что все время ускользал от наших врачей. То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок! В гранулеме под конъюнктивой жил гельминт дирофилярия (Dirofilaria) более 10 см длины», – написали врачи.

Гельминт Dirofilaria («злая нить») чаще всего попадает в организм человека из-за комаров от собак, являющихся промежуточным звеном.

Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Интересно, что Львовщина не является эндемической зоной для этого гельминта, дирофилярия редко встречается у детей.

Где живут гельминты Dirofilaria и какие проблемы вызывают

Дирофиляриоз – это опасное гельминтозное заболевание собак и кошек, которое сопровождается тяжелой патологией всех систем организма, включая головной мозг. Заражение животных и людей происходит из-за укуса комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминтов (микрофилярии) от зараженной особи. Личинки дирофилярий мигрируют о кровеносных сосудах. Личинка D. immitis попадает в сердечные и легочные сосуды, а D. repens – в подкожную клетчатку (иногда – глаза или головной мозг).

Гельминт Dirofilaria

Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой в любой части тела, в глазу – чаще всего в веках, глазном яблоке или конъюнктиве, сообщают медики.

В месте, в котором поселился гельминт, человек чувствует изжогу, зуд, появляется опухоль размером с просяное зерно, которое нарушает функцию глаза.

«Паразит ведет себя очень самоуверенно в организме человека – может мигрировать на расстояние до 30 см/сут! Однако у нашей девочки была единственная жалоба – снижение зрения и зуд», – написали врачи.

Операционная команда врачей Всеволода Радомского, Натальи Гудимы и Андрианы Патеры удалили паразита из глаза в условиях операционной микрохирургическим пинцетом.

«Они не дали злоумышленнику никаких шансов и получили его целого (см. на фото), хотя он и делал попытки скрыться», — сообщили медики.

«Когда мы начали надрезать ту опухоль в операционной, она стала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, то мы бы его не достали», – сказал офтальмолог Всеволод Радомский.

У маленькой пациентки полностью восстановилось зрение и прошло воспаление в месте, где поселилась «злая нить».

Маленькая пациентка уже дома.

Офтальмологи также дали советы по профилактике гельминтоза.

«Чтобы не приютить в своем организме чужака, советуем защищать малышей и домашних любимцев от укусов комаров», – сообщили специалисты.