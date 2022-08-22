10 советов, облегчающих жизнь с аллергией: детали

В разгаре не только лето, но и сезон аллергии.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

С июля по октябрь можно нарваться на цветение полыни, лебеды, крапивы и амброзии, что может раздражать и снижать качество жизни. Сезонную аллергию, которая проявляется с началом цветения деревьев, цветов и трав, называют поллинозом.

Облегчить симптомы аллергии помогут антигистаминные средства, которые назначит врач (и только врач, потому что они несколько поколений, различных видов и т.д.).

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Насморк, зуд и заложенность носа, притупление обоняния, чихание, покраснение глаз и слезотечение, как бонус может возникнуть тяжелое или ускоренное дыхание и изнуряющий сухой кашель – это базовые симптомы аллергии. Но ведь это подозрительно похоже на ОРВИ. Действительно, такие признаки легко спутать с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций или простуды. Однако при аллергии обычно не повышается температура тела.

И что делать?

Идти к врачу. Сначала к семейному, а он уже решит, нужен ли аллерголог.

10 советов как нокаутировать аллергию без лекарств

Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете; Очки спасают не только от солнца, но и от попадания аллергенов на слизистую глаз. Поэтому носите их. Влажная уборка — everyday routine. Не выходите на улицу, когда там ветер. Закрывайте в такую погоду окно. После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу. Если у вас есть собака или кот, который гуляет на улице – после прогулок протрите их влажным полотенцем. На их шерсть очень липнет пыльца. Одежду после прогулки также нужно сменить и постирать. Сушить выстиранную одежду нужно в помещении, не на открытом балконе, где та же пыльца к нему снова прилипнет. Проветривайте после дождя. Дождь прибивает маленькие частицы пыли и уменьшает количество аллергенов в воздухе. Не гуляйте по паркам, лесам, ботаническим садам. Надо переждать этот активный сезон с аллергенами. Не открывайте окна, когда едете в машине. Лучше включите кондиционер.

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