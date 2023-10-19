10 способов избавиться от сахарной зависимости навсегда — советы диетологов

Эти правила помогут вам избавиться от зависимости от сладкого.

Съесть небольшой кусочек шоколада, чтобы удовлетворить тягу к сладкому – вполне нормально, однако регулярное потребление сахара в большом количестве может повредить здоровью. Если вам трудно отказаться от сладостей, есть несколько простых способов избавиться от зависимости от сахара.

Полностью извлечь сахар из рациона, конечно, выход, но существуют и другие методы, которые могут способствовать здоровым привычкам.

Сколько сахара в день достаточно для женщин и мужчин

Небольшое количество добавленного сахара может являться частью сбалансированной диеты. Об этом свидетельствует заявление американской кардиологической ассоциации. Специалисты рекомендуют женщинам потреблять не больше 25 граммов в день, а мужчинам – менее 36 граммов. Этого количества, по словам врачей, вполне достаточно для человека. Солоный утренний кофе, ломтик хлеба (любой хлеб содержит сахар), небольшой квадратик темного шоколада вечером... Это то, что мы можем себе позволить, если хотим избавиться от зависимости от сахара.

А что делать, если хочется больше и тяжело отказаться от десертов?

Вот 10 способов избавиться от сахарной зависимости навсегда. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

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Ешьте больше белка

Белок позволяет нам почувствовать сытость, а когда мы сыты и довольны, мы реже думаем о сладости и десертах. Белок доступен во многих формах.

Источники белка

греческий йогурт,

сыр,

яйца,

курятина,

фасоль

Увеличьте количество клетчатки

Чем больше клетчатки вы едите, тем больше вероятность, что вы почувствуете сытость и удовольствие после еды. Это удовольствие может уменьшить вероятность того, что вы будете искать, что бы такого сладкого схватить.

Фрукты и овощи являются отличным источником клетчатки и содержат много других необходимых питательных веществ.

Кроме того, потребление цельных зерен, бобовых, орехов и семян добавить вам 25 граммов клетчатки в день.

В то же время, увеличивая потребление клетчатки, убедитесь, что вы пьете много воды, чтобы помочь организму правильно переработать это питательное вещество и избежать неудобных побочных эффектов, таких как запор.

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Пейте много воды

Даже легкое обезвоживание может привести к ощущению голода. Потребление достаточного количества воды в течение дня не требует подготовки и сверхусилий. Увлажнение может быть простым способом уменьшить тягу к сахару и возможно минимизировать другие симптомы обезвоживания, такие как вялость, головокружение и проблемы с концентрацией.

Не существует универсальной цели, подходящей всем, однако потребление двух литров жидкости в день, по крайней мере половина которой состоит из воды, станет хорошим началом для большинства из нас. В дополнение к этому минимальному количеству жидкости, обратите внимание на цвет мочи. Хорошо было бы, если бы она имела бледно-желтый или прозрачный цвет в течение первых нескольких часов после пробуждения.

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Управляйте стрессом

Сказать о том, как контролировать стресс, легче, чем это сделать, но попытка контролировать уровень стресса также может помочь вам избавиться от тяги к сахару.

Хронический повышает уровень кортизола, гормона, который повышает аппетит. Управляйте своим стрессом с помощью физических упражнений и медитации, избегайте стрессовых сред и практикуйте дыхательные техники, чтобы преодолеть стрессовые периоды. Сладости здесь не помогут.

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Вам нужен жир

Хлопья к завтраку, а овощной супчик на обед – полезны, но эти блюда не содержат жира. Они обеспечат ваш организм клетчаткой клетчатка, а не сытным питательным веществом, помогающим нам чувствовать сытость после еды.

Вместо хлопьев и молока уложите в миску измельченные орехи, чтобы получить больше жиров и белка. Если вам нравится легкий суп на обед, добавьте к нему ломтик сыра или авокадо.

Выбирайте здоровые углеводы

Батончики из орехов, семян и фруктов изготавливаются, как правило, без добавления сахара. Они вам подходят. Но внимательно рассматривайте упаковку. Выбирайте варианты, содержащие наименьшее количество сахара и наибольшее количество клетчатки.

Будьте активны

Люди любят сахар еще и потому, что он производит больше дофамина в мозге. Высвобождение этого эндорфина может помочь вам почувствовать себя более счастливыми и даже вызывает чувство покоя.

Вместо того чтобы тянуться к сладкому, чтобы повысить уровень дофамина, добавьте больше физических упражнений в свой распорядок дня. Независимо от того, это быстрая прогулка, тренировка или домашняя йога, физические упражнения позволят высвободиться эндорфинам. Поднятие настроения благодаря физическим упражнениям принесет много пользы для здоровья и уменьшит ваше желание тянуться к сладкому.

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Избавьтесь от сахара

Если вам трудно контролировать порции сладостей, начните с того, чтобы не держать их хотя бы дома. Это не означает, что сахар навсегда является запрещенным ингредиентом, но пока вы работаете над тем, чтобы снизить свою тягу, не держите сладкое под рукой.

Вместо ведерка мороженого на десерт вечером лучше поставьте перед собой тарелочку с ягодами или орешками.

Не голодайте

Слишком долгое отсутствие пищи может привести к сильному голоду, что приведет к быстрому потреблению низкокачественной сладкой пищи. Если вы долго не едите, ваш организм будет требовать сахара. Это происходит из-за падения уровня сахара в крови, которое может произойти, что приведет к физиологической потребности организма в глюкозе, чтобы восстановить баланс крови.

Ешьте каждые несколько часов в течение дня и включайте жиры, белки и клетчатку, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Избегайте заменителей сахара

Искусственные подсластители обеспечивают сладость с незначительным содержанием калорий или без них. Это может быть полезно для вашей талии, но сахарозаменители вызывают у нас постоянное желание сладкого.

Если вы заметили, что сахарозаменитель приводит к увеличению количества сладкой пищи и напитков в течение дня вам лучше отказаться от него. Вместо подсластителя добавьте немного молока в кофе или чай, чтобы смягчить вкус. Если вы любите использовать сахар в выпечке, замените его на яблочное или другие фруктовые или ягодные пюре. Это обеспечит сладость и немного клетчатки без сахара и заменителей.

Напомним и о диете, которая после 50 лет поможет эффективно похудеть.

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