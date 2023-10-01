10 суперпродуктов, которые мужчины должны есть каждый день

Эти продукты уменьшают риск сердечных заболеваний и других заболеваний, распространенных среди мужчин.
Недавний общенациональный опрос клиники Кливленда, являющейся одной из самых больших больниц в США, показал: 81% мужчин считают себя относительно здоровыми, однако печальная реальность заключается в том, что их ежедневные привычки, о которых мужчины сами же и рассказали, совсем не способствуют этому факту. : стрессы, отсутствие ежегодного медицинского осмотра, в частности обследование риска возникновения распространенных видов рака, включая простаты, колоректального, кожу, яичек и мочевого пузыря, а также несоблюдение здорового рациона.
В то же время специалисты говорят о повышенном риске заболеваний сердца, легких, раке предстательной железы и инсульта, причем последние являются основной причиной смерти среди мужчин по сравнению с женщинами.
Есть многочисленные способы улучшить свое здоровье, в частности диета.
Полезные растительные и белковые продукты полезны для всех, независимо от пола, но следующие 10 суперфудов для мужчин содержат специфические питательные вещества, помогающие в решении некоторых распространенных проблем мужского здоровья, таких как повышенный риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Читайте дальше, а чтобы получить больше советов по здоровому питанию, посмотрите 10 обработанных продуктов, которые действительно полезны для мужчин.
Брокколи
Хотя существуют различные суперпродукты, полезные для мужского здоровья, одним из важнейших брокколи. Этот зеленый овощ содержит питательные вещества, такие как витамины С, К и А, а также клетчатку.
Специалисты действительно считают брокколи суперпродуктом для мужчин благодаря высокому содержанию сульфорафана соединения, которое изучалось на предмет его потенциала для борьбы с раком. Это может быть важно для любого, но исследования показали, что мужчины имеют в целом больший шанс умереть от рака, чем женщины.
Лосось
Жирная рыба очень полезна для здоровья, а лосось является одним из самых полезных видов.
Эта жирная рыба невероятно богата жирными кислотами омега-3, которые необходимы для здорового сердца, и, в частности, известно, что омега-3 уменьшают воспаление, снижают артериальное давление и уменьшают факторы риска заболеваний.
Омега-3 жирные кислоты в лососе способны повысить уровень полезного холестерина, или ЛПВП, генетически низкий у большинства мужчин.
Лосось также является отличным источником белка, важного питательного вещества для поддержания и роста мышц, а также витамина D, жизненно важного питательного вещества, которого не хватает многим людям.
Еще одна польза для мужского здоровья от употребления лосося заключается в поддержании эрекции. Эта рыба имеет высокое содержание витамина В12, что связано с эректильной дисфункцией.
Орехи
Несмотря на здоровье сердца, потребление различных орехов, таких как миндаль, фисташки, кешью и грецкие орехи, может помочь поддерживать здоровье сердца мужчин в возрасте.
Орехи богаты белками, клетчаткой и необходимыми жирами.
Грецкие орехи содержат высокий уровень альфа-линоленовой кислоты, типа омега-3 жирной кислоты, известной своей пользой для здоровья сердца, а фисташки известны своими антиоксидантами и снабжают организм всеми 9 незаменимыми аминокислотами.
Авокадо
Авокадо содержат полезный природный жир и являются отличным источником клетчатки и калия.
Он важен для мужского здоровья, потому что это источник питательных веществ, благодаря чему авокадо считают суперпродуктом, особенно полезным для мужского здоровья, поскольку высокое содержание мононенасыщенных жиров в авокадо помогает снизить уровень плохого холестерина, а также риск сердечных заболеваний и инсульта. .
Употребление авокадо помогает снизить риск сердечно-сосудистых симптомов, таких как высокий уровень холестерина. Этот суперпродукт может помочь защитить ваше сердце и здоровье в целом.
Грибы
Грибы – это еще один суперпродукт, который может значительно улучшить мужское здоровье.
Во-первых, они являются источниками таких питательных веществ, как витамин D, селен и антиоксиданты, жизненно важные для поддержания хорошего здоровья, а присутствие антиоксидантов в грибах помогает уменьшить риск хронических заболеваний путем борьбы с вредными свободными радикалами.
Селен поддерживает иммунную систему и функции щитовидной железы.
Также грибы содержат бета-глюканы, тип клетчатки, способствующей здоровью сердца, помогая регулировать уровень холестерина.
Киноа
Киноа – это цельное зерно, полное питательных веществ, необходимых для мужского здоровья. Это отличный источник нескольких важных витаминов и минералов. Кино содержит несколько граммов белка и клетчатки, и, несмотря на растительное происхождение, является полноценным белком.
Цельнозерновые продукты в общем-то полезны для вашего сердца, а диета, богатая цельными зернами, позволяет контролировать уровень холестерина, артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний — все то, что полезно для мужчин в возрасте.
Томаты
Помидоры – распространенный суперпродукт, полный мощных антиоксидантов. Один антиоксидант, содержащийся в помидорах, ликопин, связанный с защитой от хронических заболеваний, таких как рак предстательной железы и сердечно-сосудистые заболевания.
Мы уже знаем, что мужчины имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому так важно употреблять полезную для сердца пищу, но ликопин имеет решающее значение для защиты от рака предстательной железы.
Томаты содержат и витамины А, К, а также калий. А диета с низким содержанием натрия, а также увеличение потребления калия может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Красная фасоль
Фасоль является еще одним отличным суперпродуктом для мужчин, поскольку этот продукт является недорогим источником ценной клетчатки, белка и фитохимических веществ.
Фитохимические вещества — это активные растительные соединения, содержащиеся в различных фруктах, овощах, бобовых и других растительных продуктах, и исследования показали, что эти соединения могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
На этом преимущества не заканчиваются. Черная фасоль и другие бобовые помогают контролировать уровень глюкозы в крови». Со временем стабильно высокий уровень глюкозы в крови может повлечь за собой повреждение кровеносных сосудов и потенциально привести к осложнениям, связанным с сердцем, поэтому контроль уровня глюкозы в крови является ценным шагом на пути к здоровому сердцу.
Это, а также содержание клетчатки в бобах делают их чрезвычайно ценными и эффективными в профилактике и смягчении хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Черника
Черника является популярным суперпродуктом-антиоксидантом.
Регулярное потребление большого количества черники способствует поддержанию здорового веса, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и нейропротекции.
Полифенолы (растительные соединения), которые ученые обнаружили в чернике, также снижают "плохой" холестерин ЛПНП, что помогает в профилактике сердечных заболеваний.
Йогурт
Этот суперпродукт является хорошо сбалансированной, комплексной закуской, сочетающей жир, углеводы и белок.
Употребление йогурта, безусловно, помогает ежедневно поддерживать энергию и чувство сытости.
А согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition, мужчины, постоянно употреблявшие кисломолочные продукты (например, йогурт и сыр), имели меньший риск ишемической болезни сердца — наиболее распространенного типа сердечных заболеваний.
Напомним, что польза для сердца имеет и тыква. В частности, калий, витамин С, клетчатка и высокое содержание антиоксидантов в тыкве защищают нас от ишемической болезни.
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