10 суперпродуктов, которые мужчины должны есть каждый день

Эти продукты уменьшают риск сердечных заболеваний и других заболеваний, распространенных среди мужчин.

Недавний общенациональный опрос клиники Кливленда, являющейся одной из самых больших больниц в США, показал: 81% мужчин считают себя относительно здоровыми, однако печальная реальность заключается в том, что их ежедневные привычки, о которых мужчины сами же и рассказали, совсем не способствуют этому факту. : стрессы, отсутствие ежегодного медицинского осмотра, в частности обследование риска возникновения распространенных видов рака, включая простаты, колоректального, кожу, яичек и мочевого пузыря, а также несоблюдение здорового рациона.

В то же время специалисты говорят о повышенном риске заболеваний сердца, легких, раке предстательной железы и инсульта, причем последние являются основной причиной смерти среди мужчин по сравнению с женщинами.

Есть многочисленные способы улучшить свое здоровье, в частности диета.

Полезные растительные и белковые продукты полезны для всех, независимо от пола, но следующие 10 суперфудов для мужчин содержат специфические питательные вещества, помогающие в решении некоторых распространенных проблем мужского здоровья, таких как повышенный риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Читайте дальше, а чтобы получить больше советов по здоровому питанию, посмотрите 10 обработанных продуктов, которые действительно полезны для мужчин.

Фото: healthyseasonalrecipes.com

Брокколи

Хотя существуют различные суперпродукты, полезные для мужского здоровья, одним из важнейших брокколи. Этот зеленый овощ содержит питательные вещества, такие как витамины С, К и А, а также клетчатку.

Специалисты действительно считают брокколи суперпродуктом для мужчин благодаря высокому содержанию сульфорафана соединения, которое изучалось на предмет его потенциала для борьбы с раком. Это может быть важно для любого, но исследования показали, что мужчины имеют в целом больший шанс умереть от рака, чем женщины.

Лосось

Жирная рыба очень полезна для здоровья, а лосось является одним из самых полезных видов.

Эта жирная рыба невероятно богата жирными кислотами омега-3, которые необходимы для здорового сердца, и, в частности, известно, что омега-3 уменьшают воспаление, снижают артериальное давление и уменьшают факторы риска заболеваний.

Омега-3 жирные кислоты в лососе способны повысить уровень полезного холестерина, или ЛПВП, генетически низкий у большинства мужчин.

Лосось также является отличным источником белка, важного питательного вещества для поддержания и роста мышц, а также витамина D, жизненно важного питательного вещества, которого не хватает многим людям.

Еще одна польза для мужского здоровья от употребления лосося заключается в поддержании эрекции. Эта рыба имеет высокое содержание витамина В12, что связано с эректильной дисфункцией.

Фото: Pexels

Орехи

Несмотря на здоровье сердца, потребление различных орехов, таких как миндаль, фисташки, кешью и грецкие орехи, может помочь поддерживать здоровье сердца мужчин в возрасте.

Орехи богаты белками, клетчаткой и необходимыми жирами.

Грецкие орехи содержат высокий уровень альфа-линоленовой кислоты, типа омега-3 жирной кислоты, известной своей пользой для здоровья сердца, а фисташки известны своими антиоксидантами и снабжают организм всеми 9 незаменимыми аминокислотами.

Авокадо

Авокадо содержат полезный природный жир и являются отличным источником клетчатки и калия.

Он важен для мужского здоровья, потому что это источник питательных веществ, благодаря чему авокадо считают суперпродуктом, особенно полезным для мужского здоровья, поскольку высокое содержание мононенасыщенных жиров в авокадо помогает снизить уровень плохого холестерина, а также риск сердечных заболеваний и инсульта. .

Употребление авокадо помогает снизить риск сердечно-сосудистых симптомов, таких как высокий уровень холестерина. Этот суперпродукт может помочь защитить ваше сердце и здоровье в целом.

Грибы

Грибы – это еще один суперпродукт, который может значительно улучшить мужское здоровье.

Во-первых, они являются источниками таких питательных веществ, как витамин D, селен и антиоксиданты, жизненно важные для поддержания хорошего здоровья, а присутствие антиоксидантов в грибах помогает уменьшить риск хронических заболеваний путем борьбы с вредными свободными радикалами.

Селен поддерживает иммунную систему и функции щитовидной железы.

Также грибы содержат бета-глюканы, тип клетчатки, способствующей здоровью сердца, помогая регулировать уровень холестерина.

Фото: ТСН.ua

Киноа

Киноа – это цельное зерно, полное питательных веществ, необходимых для мужского здоровья. Это отличный источник нескольких важных витаминов и минералов. Кино содержит несколько граммов белка и клетчатки, и, несмотря на растительное происхождение, является полноценным белком.

Цельнозерновые продукты в общем-то полезны для вашего сердца, а диета, богатая цельными зернами, позволяет контролировать уровень холестерина, артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний — все то, что полезно для мужчин в возрасте.

Томаты

Помидоры – распространенный суперпродукт, полный мощных антиоксидантов. Один антиоксидант, содержащийся в помидорах, ликопин, связанный с защитой от хронических заболеваний, таких как рак предстательной железы и сердечно-сосудистые заболевания.

Мы уже знаем, что мужчины имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому так важно употреблять полезную для сердца пищу, но ликопин имеет решающее значение для защиты от рака предстательной железы.

Томаты содержат и витамины А, К, а также калий. А диета с низким содержанием натрия, а также увеличение потребления калия может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Красная фасоль

Фасоль является еще одним отличным суперпродуктом для мужчин, поскольку этот продукт является недорогим источником ценной клетчатки, белка и фитохимических веществ.

Фитохимические вещества — это активные растительные соединения, содержащиеся в различных фруктах, овощах, бобовых и других растительных продуктах, и исследования показали, что эти соединения могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

На этом преимущества не заканчиваются. Черная фасоль и другие бобовые помогают контролировать уровень глюкозы в крови». Со временем стабильно высокий уровень глюкозы в крови может повлечь за собой повреждение кровеносных сосудов и потенциально привести к осложнениям, связанным с сердцем, поэтому контроль уровня глюкозы в крови является ценным шагом на пути к здоровому сердцу.

Это, а также содержание клетчатки в бобах делают их чрезвычайно ценными и эффективными в профилактике и смягчении хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Черника

Черника является популярным суперпродуктом-антиоксидантом.

Регулярное потребление большого количества черники способствует поддержанию здорового веса, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и нейропротекции.

Полифенолы (растительные соединения), которые ученые обнаружили в чернике, также снижают "плохой" холестерин ЛПНП, что помогает в профилактике сердечных заболеваний.

Йогурт

Этот суперпродукт является хорошо сбалансированной, комплексной закуской, сочетающей жир, углеводы и белок.

Употребление йогурта, безусловно, помогает ежедневно поддерживать энергию и чувство сытости.

А согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition, мужчины, постоянно употреблявшие кисломолочные продукты (например, йогурт и сыр), имели меньший риск ишемической болезни сердца — наиболее распространенного типа сердечных заболеваний.

Напомним, что польза для сердца имеет и тыква. В частности, калий, витамин С, клетчатка и высокое содержание антиоксидантов в тыкве защищают нас от ишемической болезни.

Читайте также: