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108-летняя женщина до сих пор водит авто и живет сама: пять простых секретов долголетия, которые помогли ей прожить более века
Многие люди мечтают встретить старость в добром здравии, оставаться активными и независимыми. Но история 108-летней Сьюзан Янг Браун из США доказывает: возраст — это не всегда ограничение.
Женщина до сих пор самостоятельно управляет автомобилем, живет в собственном доме, занимается физическими упражнениями и ведет активную социальную жизнь.
Долгожительница не называет свой образ жизни какой-то «волшебной формулой». По ее словам, секрет заключается в простых ежедневных привычках: двигаться, развивать мозг, оставаться независимым и не терять интерес к жизни.
Сьюзан Янг Браун из города Довер, штат Делавер, стала примером активного долголетия. В свои 108 лет она продолжает пользоваться автомобилем, ездит по делам и дорожит возможностью самостоятельно принимать решения. Ее водительское удостоверение было продлено на несколько лет вперед.
Женщина уверена: независимость помогает ей оставаться энергичной. «Я сама забочусь о себе», — именно такой подход она считает одним из главных факторов своего хорошего самочувствия.
По ее словам, важно не разрешать возрасту забрать желание что-то делать, общаться и открывать для себя новое.
5 простых правил долголетия от 108-летней женщины
Не переставайте двигаться
Одним из главных секретов своего долголетия Сьюзан называет физическую активность. Она каждый день выполняет простые упражнения, поддерживая силу и подвижность тела.
Женщина считает, что даже небольшие нагрузки лучше, чем полное бездействие.
Регулярное движение помогает:
поддерживать мышцы;
улучшать координацию;
сохранять энергию;
дольше оставаться самостоятельной.
Держите мозг активным
Долгожительница не только заботится о теле, но и постоянно тренирует разум. Она любит читать, разрешать головоломки и поддерживать интеллектуальную активность.
По мнению Сьюзана, важно не позволять себе «останавливаться» — нужно интересоваться миром и продолжать учиться.
Оставайтесь социально активными
Одиночество может оказывать негативное влияние на качество жизни, поэтому женщина поддерживает связь с людьми, посещает мероприятия и общается с друзьями и семьей.
Она убеждена: встречи с людьми, смех и положительные эмоции помогают оставаться молодой душой.
Сохраняйте независимость
Сьюзан возможность самостоятельно вести быт, ездить за покупками и планировать свой день является важной частью счастливой жизни.
Она не хочет, чтобы возраст определял ее возможности. «Надо самому решать, как жить», — такой принцип помогает ей оставаться активной даже после 100 лет.
Не теряйте интерес к жизни
Свыше века Сьюзан пережила много изменений в мире, работала учительницей, путешествовала и создала большую семью. Она до сих пор находит повод для радости — читает, танцует, встречается с людьми и интересуется новыми событиями.
Ее история показывает: долголетие — это не только количество прожитых лет, но и то, насколько полно человек проживает каждый день.
Существует ли универсальный секрет долголетия
Ученые отмечают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов: генетики, образа жизни, уровня физической активности, питания, социальных связей и психологического состояния.
История Сьюзан не означает, что одна привычка гарантирует сто лет жизни. Однако ее пример показывает: здоровые ежедневные решения могут помочь сохранять активность и качество жизни в старшем возрасте.
FAQ
Как прожить до 100 лет?
Чтобы повысить шансы на долгую и здоровую жизнь, важно поддерживать физическую активность, правильно питаться, развивать мозг, иметь социальные связи и регулярно заботиться о здоровье. Опыт долгожителей показывает, что наибольшее значение имеют не экстремальные методы, а ежедневные полезные привычки.
Какие привычки помогают жить дольше?
Среди привычек, которые часто связывают с долголетием: регулярное движение, позитивное отношение к жизни, общение с другими людьми, обучение новому, достаточный сон и забота о собственном здоровье.