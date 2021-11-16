11 лучших здоровых рецептов для повышения иммунитета

Как сохранить свою иммунную систему здоровой в сезон простуд и гриппа.
С приближением праздников и холодных месяцев укрепление иммунитета становится все более актуальным.
Здоровая иммунная система помогает бороться с бактериями и вирусами.
Все начинается с питания. Поэтому мы подготовили подборку вкусных, полезных рецептов, которые помогут укрепить иммунную систему зимой.
Рецепт огненного сидра
В состав этого вкусного острого сидра входят ингредиенты, повышающие иммунитет – чеснок, мед, яблочный уксус и апельсин.
Рецепт огненного сидра
Ингредиенты
- 1/4 стакана нарезанного чеснока,
- 1/4 стакана нарезанного имбиря,
- 1/4 стакана нарезанного хрена,
- 2 сушеных острых чили, измельченных,
- 1 ст. ложка молотой куркумы,
- 1/2 ч. ложки черного перца,
- 1 апельсин, промытый и порезанный на четвертинки,
- 1 лимон, вымытый и порезанный на четвертинки,
- яблочный уксус
Приготовление
Смешайте чеснок, имбирь, хрен, чили, куркуму и перец. Добавьте в смесь сок апельсина и лимона. Добавьте цедру. Хорошо перемешайте. Влейте яблочный уксус, чтобы полностью покрыл смесь (но не заполняйте емкость до самого края). Если крышка емкости металлическая, накройте верх пергаментной бумагой.
Поставьте емкость в холодильник и дайте настояться не менее 12 часов.
Добавьте мед по вкусу. Употребляйте смесь, добавляя в теплый чай или разбавляя водой. Но заметьте, при проблемах с желудком, огненный сидр употреблять нельзя.
Капустняк
Капуста считается одним из лучших продуктов для укрепления иммунной системы, особенно квашеная, поэтому наслаждайтесь ею в теплом сытном капустняке.
Томатно-чесночный соус
Чеснок и помидоры – отличные ингредиенты для повышения иммунитета. Добавим, что помидоры полезнее в тушеном или запеченном виде.
Соус идеально подойдет к вашему любимому блюду из макарон или лазанье.
Питательная говядина и сладкий картофель
Добавляйте в тушеное или запеченное мясо имбирь, чеснок, шпинат и батат, которые помогают укрепить иммунитет.
Сытный томатный суп из чечевицы
Нет ничего лучше, чем тарелка теплого супа холодным зимним днем. А если томатное блюдо еще с чесноком, куркумой и молотым имбирем, оно будет не только сытным, но и полезным.
Смузи для укрепления иммунитета
Смузи – отличный способ повысить иммунитет. Наполните стакан зеленью, цитрусовыми и противовоспалительными специями.
Имбирно-чесночная заправка мисо тахини
Имбирь и чеснок – мощные ингредиенты, помогающие снять воспаление.
Рецепт быстрой имбирно-чесночной заправки мисо тахини
Ингредиенты
- тахини— паста из молотых кунжутных семян,
- мисо паста – популярная японская приправа, богатая минералами, такими как цинк, медь и марганец, а также различными витаминами группы В и витамином К,
- свежий тертый имбирь и чеснок по вкусу (добавляйте постепенно),
- половинка лимона,
- оливковое масло,
- бальзамик
Приготовление
Смешайте ингредиенты, добавьте лимонный сок. Снова перемешайте. Добавить воды для более жидкой консистенции.
Суп для повышения иммунитета
Пекинская капуста, грибы, чеснок и кокосовое масло сочетается в простом рецепте супа, который можно попробовать в прохладный осенний день.
Смузи с куркумой
Куркума славится своими противовоспалительными свойствами. Но если вы не любите ее вкус, то этот рецепт смузи для вас. Он похож на сливочно-ягодный смузи, но с добавлением фруктов, шпината, йогурта и куркумы.
Ингредиенты
- ягодная смесь черники, малины и ежевики,
- йогурт: пробиотики в йогурте могут облегчить тяжесть простуды. Ищите этикетки, на которых написаны «живые и активные культуры» и с витамином D,
- шпинат (содержит много фолиевой кислоты, витамина С и антиоксидантов),
- овсянка: клетчатка овса, которая называется бета-глюкан, повышает способность вашего организма бороться с инфекциями,
- имбирь: одно из древнейших природных средств + еще больше антиоксидантов,
- куркума (обладает противовоспалительным действием).
Приготовление
Этот рецепт смузи достаточно гибок, поэтому смело меняйте его по своему вкусу. Все ингредиенты загрузите в блендер и смешайте.
Если хотите слаще, добавьте клубнику.
Легкий куриный суп
Классический куриный суп с лапшой совмещает все ваши любимые ингредиенты и создает идеальный вкус. Плюс ему за питательность и белок.
Апельсиновый пробиотический смузи для повышения иммунитета
Эта полоса содержит не только ингредиенты, повышающие иммунитет, такие как апельсин, морковь, имбирь и корица, но и йогурт, что поможет функции кишечника.
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