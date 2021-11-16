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11 лучших здоровых рецептов для повышения иммунитета

11 лучших здоровых рецептов для повышения иммунитета

ТСН.ua

Как сохранить свою иммунную систему здоровой в сезон простуд и гриппа.

С приближением праздников и холодных месяцев укрепление иммунитета становится все более актуальным.

Здоровая иммунная система помогает бороться с бактериями и вирусами.

Все начинается с питания. Поэтому мы подготовили подборку вкусных, полезных рецептов, которые помогут укрепить иммунную систему зимой.

Рецепт огненного сидра

В состав этого вкусного острого сидра входят ингредиенты, повышающие иммунитет – чеснок, мед, яблочный уксус и апельсин.

Рецепт огненного сидра

Ингредиенты

  • 1/4 стакана нарезанного чеснока,
  • 1/4 стакана нарезанного имбиря,
  • 1/4 стакана нарезанного хрена,
  • 2 сушеных острых чили, измельченных,
  • 1 ст. ложка молотой куркумы,
  • 1/2 ч. ложки черного перца,
  • 1 апельсин, промытый и порезанный на четвертинки,
  • 1 лимон, вымытый и порезанный на четвертинки,
  • яблочный уксус

Приготовление

Смешайте чеснок, имбирь, хрен, чили, куркуму и перец. Добавьте в смесь сок апельсина и лимона. Добавьте цедру. Хорошо перемешайте. Влейте яблочный уксус, чтобы полностью покрыл смесь (но не заполняйте емкость до самого края). Если крышка емкости металлическая, накройте верх пергаментной бумагой.

Поставьте емкость в холодильник и дайте настояться не менее 12 часов.

Добавьте мед по вкусу. Употребляйте смесь, добавляя в теплый чай или разбавляя водой. Но заметьте, при проблемах с желудком, огненный сидр употреблять нельзя.

Фото: Facebook / ©
Фото: Facebook

Капустняк

Капуста считается одним из лучших продуктов для укрепления иммунной системы, особенно квашеная, поэтому наслаждайтесь ею в теплом сытном капустняке.

Томатно-чесночный соус

Чеснок и помидоры – отличные ингредиенты для повышения иммунитета. Добавим, что помидоры полезнее в тушеном или запеченном виде.

Соус идеально подойдет к вашему любимому блюду из макарон или лазанье.

Питательная говядина и сладкий картофель

Добавляйте в тушеное или запеченное мясо имбирь, чеснок, шпинат и батат, которые помогают укрепить иммунитет.

Сытный томатный суп из чечевицы

Нет ничего лучше, чем тарелка теплого супа холодным зимним днем. А если томатное блюдо еще с чесноком, куркумой и молотым имбирем, оно будет не только сытным, но и полезным.

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Смузи для укрепления иммунитета

Смузи – отличный способ повысить иммунитет. Наполните стакан зеленью, цитрусовыми и противовоспалительными специями.

Имбирно-чесночная заправка мисо тахини

Имбирь и чеснок – мощные ингредиенты, помогающие снять воспаление.

Рецепт быстрой имбирно-чесночной заправки мисо тахини

Ингредиенты

  • тахини— паста из молотых кунжутных семян,
  • мисо паста – популярная японская приправа, богатая минералами, такими как цинк, медь и марганец, а также различными витаминами группы В и витамином К,
  • свежий тертый имбирь и чеснок по вкусу (добавляйте постепенно),
  • половинка лимона,
  • оливковое масло,
  • бальзамик

Приготовление

Смешайте ингредиенты, добавьте лимонный сок. Снова перемешайте. Добавить воды для более жидкой консистенции.

Суп для повышения иммунитета

Пекинская капуста, грибы, чеснок и кокосовое масло сочетается в простом рецепте супа, который можно попробовать в прохладный осенний день.

Смузи с куркумой

Куркума славится своими противовоспалительными свойствами. Но если вы не любите ее вкус, то этот рецепт смузи для вас. Он похож на сливочно-ягодный смузи, но с добавлением фруктов, шпината, йогурта и куркумы.

Ингредиенты

  • ягодная смесь черники, малины и ежевики,
  • йогурт: пробиотики в йогурте могут облегчить тяжесть простуды. Ищите этикетки, на которых написаны «живые и активные культуры» и с витамином D,
  • шпинат (содержит много фолиевой кислоты, витамина С и антиоксидантов),
  • овсянка: клетчатка овса, которая называется бета-глюкан, повышает способность вашего организма бороться с инфекциями,
  • имбирь: одно из древнейших природных средств + еще больше антиоксидантов,
  • куркума (обладает противовоспалительным действием).

Приготовление

Этот рецепт смузи достаточно гибок, поэтому смело меняйте его по своему вкусу. Все ингредиенты загрузите в блендер и смешайте.

Если хотите слаще, добавьте клубнику.

Легкий куриный суп

Классический куриный суп с лапшой совмещает все ваши любимые ингредиенты и создает идеальный вкус. Плюс ему за питательность и белок.

Апельсиновый пробиотический смузи для повышения иммунитета

Эта полоса содержит не только ингредиенты, повышающие иммунитет, такие как апельсин, морковь, имбирь и корица, но и йогурт, что поможет функции кишечника.

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