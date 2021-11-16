11 лучших здоровых рецептов для повышения иммунитета

Как сохранить свою иммунную систему здоровой в сезон простуд и гриппа.

С приближением праздников и холодных месяцев укрепление иммунитета становится все более актуальным.

Здоровая иммунная система помогает бороться с бактериями и вирусами.

Все начинается с питания. Поэтому мы подготовили подборку вкусных, полезных рецептов, которые помогут укрепить иммунную систему зимой.

Рецепт огненного сидра

В состав этого вкусного острого сидра входят ингредиенты, повышающие иммунитет – чеснок, мед, яблочный уксус и апельсин.

Рецепт огненного сидра

Ингредиенты

1/4 стакана нарезанного чеснока,

1/4 стакана нарезанного имбиря,

1/4 стакана нарезанного хрена,

2 сушеных острых чили, измельченных,

1 ст. ложка молотой куркумы,

1/2 ч. ложки черного перца,

1 апельсин, промытый и порезанный на четвертинки,

1 лимон, вымытый и порезанный на четвертинки,

яблочный уксус

Приготовление

Смешайте чеснок, имбирь, хрен, чили, куркуму и перец. Добавьте в смесь сок апельсина и лимона. Добавьте цедру. Хорошо перемешайте. Влейте яблочный уксус, чтобы полностью покрыл смесь (но не заполняйте емкость до самого края). Если крышка емкости металлическая, накройте верх пергаментной бумагой.

Поставьте емкость в холодильник и дайте настояться не менее 12 часов.

Добавьте мед по вкусу. Употребляйте смесь, добавляя в теплый чай или разбавляя водой. Но заметьте, при проблемах с желудком, огненный сидр употреблять нельзя.

Фото: Facebook

Капустняк

Капуста считается одним из лучших продуктов для укрепления иммунной системы, особенно квашеная, поэтому наслаждайтесь ею в теплом сытном капустняке.

Томатно-чесночный соус

Чеснок и помидоры – отличные ингредиенты для повышения иммунитета. Добавим, что помидоры полезнее в тушеном или запеченном виде.

Соус идеально подойдет к вашему любимому блюду из макарон или лазанье.

Питательная говядина и сладкий картофель

Добавляйте в тушеное или запеченное мясо имбирь, чеснок, шпинат и батат, которые помогают укрепить иммунитет.

Сытный томатный суп из чечевицы

Нет ничего лучше, чем тарелка теплого супа холодным зимним днем. А если томатное блюдо еще с чесноком, куркумой и молотым имбирем, оно будет не только сытным, но и полезным.

Смузи для укрепления иммунитета

Смузи – отличный способ повысить иммунитет. Наполните стакан зеленью, цитрусовыми и противовоспалительными специями.

Имбирно-чесночная заправка мисо тахини

Имбирь и чеснок – мощные ингредиенты, помогающие снять воспаление.

Рецепт быстрой имбирно-чесночной заправки мисо тахини

Ингредиенты

тахини— паста из молотых кунжутных семян,

мисо паста – популярная японская приправа, богатая минералами, такими как цинк, медь и марганец, а также различными витаминами группы В и витамином К,

свежий тертый имбирь и чеснок по вкусу (добавляйте постепенно),

половинка лимона,

оливковое масло,

бальзамик

Приготовление

Смешайте ингредиенты, добавьте лимонный сок. Снова перемешайте. Добавить воды для более жидкой консистенции.

Суп для повышения иммунитета

Пекинская капуста, грибы, чеснок и кокосовое масло сочетается в простом рецепте супа, который можно попробовать в прохладный осенний день.

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Смузи с куркумой

Куркума славится своими противовоспалительными свойствами. Но если вы не любите ее вкус, то этот рецепт смузи для вас. Он похож на сливочно-ягодный смузи, но с добавлением фруктов, шпината, йогурта и куркумы.

Ингредиенты

ягодная смесь черники, малины и ежевики,

йогурт: пробиотики в йогурте могут облегчить тяжесть простуды. Ищите этикетки, на которых написаны «живые и активные культуры» и с витамином D,

шпинат (содержит много фолиевой кислоты, витамина С и антиоксидантов),

овсянка: клетчатка овса, которая называется бета-глюкан, повышает способность вашего организма бороться с инфекциями,

имбирь: одно из древнейших природных средств + еще больше антиоксидантов,

куркума (обладает противовоспалительным действием).

Приготовление

Этот рецепт смузи достаточно гибок, поэтому смело меняйте его по своему вкусу. Все ингредиенты загрузите в блендер и смешайте.

Если хотите слаще, добавьте клубнику.

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Легкий куриный суп

Классический куриный суп с лапшой совмещает все ваши любимые ингредиенты и создает идеальный вкус. Плюс ему за питательность и белок.

Апельсиновый пробиотический смузи для повышения иммунитета

Эта полоса содержит не только ингредиенты, повышающие иммунитет, такие как апельсин, морковь, имбирь и корица, но и йогурт, что поможет функции кишечника.

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