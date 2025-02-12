111-летняя испанка раскрыла секрет своего долголетия: она каждый день пьет напиток из трех компонентов

111-летняя жительница Испании каждое утро выпивает простой напиток из трех компонентов. Приготовить его может каждый. Однако это не единственная тайна ее долголетия.

111-летняя Анджелина Торрес Вальбона, старейшая жительница Испании, поделилась своим секретом долголетия. Женщина, живущая в барселонской квартире, уверяет, что всегда имела отличное здоровье и ни разу не болела. Об этом сообщает Andalucía Information.

После смерти Марии Браньяс в августе 2024 года, которая в 117 лет была не только старейшей жительницей Каталонии, но и всего мира, Анджелина Торрес Вальбона стала старейшим человеком Испании. Сама Анджелина утверждает, что особого секрета ее долголетия нет.

Каждое утро Анджелина начинает день с простого напитка: стаканы воды с несколькими каплями лимонного сока и чайной ложкой сахара. Хотя сахар может вызывать сомнения из-за его влияния на здоровье, лимонный сок, напротив, приносит пользу. Он богат витамином С, который, по данным исследований, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также улучшает усвоение железа из растительной пищи, помогая предотвратить анемию.

Анджелина убеждена, что секрет ее доброго здоровья – это длительные прогулки и умение находить общий язык с людьми. Окружение называет ее ангелом, однако она скромно отрицает: "Я не ангел, просто люблю ладить со всеми", — цитирует ее Surrey Live.

Впрочем, ее жизнь была непростой: она пережила войну, потеряла отца еще в раннем возрасте и выросла в многодетной семье. Работала в ателье и занималась изготовлением галстуков. Сегодня у женщины есть внуки и правнуки, с которыми особенно ценит общие праздничные моменты.

Читайте также: