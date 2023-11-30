12 продуктов и привычек, которые провоцируют голод и повышают аппетит: с ними вы не похудеете

Что лучше не есть, чтобы похудеть, эти продукты и привычки провоцируют аппетит.
Что больше всего вызывает аппетит? В списке не только много неожиданных продуктов, а также есть некоторые рекомендации для тех, кто хочет похудеть.
Если вы намерены похудеть, то следует избегать этих продуктов и привычек.
-
Как ни странно, но один из самых популярных фруктов – яблоко провоцирует аппетит. Хотя многие ошибочно едят яблоки на перекус. Несомненно, они очень полезны для организма, следует также учесть, что у них много сахара.
-
Жвачка не относится к пищевым продуктам, но после ее использования появляется сильное чувство голода. Жуя ее, мы обманываем свой организм. Поскольку активно работают слюнные железы, организм путается и ждет еду, а она не поступает.
-
Соусы и заправки также являются сильными возбудителями аппетита. Майонез, который все так любят включает в себя много Е-наполнителей и различных специй, являются мощными усилителями вкуса. А еще в нем находится множество жиров. К этой же категории относятся кетчуп, горчица и соевый соус.
-
Алкоголь провоцирует аппетит из-за того, что быстро поднимается уровень сахара в крови. Кроме того, выводится большое количество жидкости из тканей, крепкие спиртные напитки без содержания сахара, обезвоживают организм. Не зря все диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от спиртного при диетах.
-
Хотя принято считать, что на завтрак нужно употреблять хлопья и мюсли, тем, кто хочет похудеть, этого не стоит делать. Обычно зерна для этих продуктов использую очищенные, приводящие к прыжку глюкозы, то есть и к голоду. То же касается и батончиков с мюслями, которые часто употребляют как перекус.
-
Соки. Пакетированные фруктовые соки содержат большое количество сахара и не имеет необходимой клетчатки. По сути магазинные соки – это жидкий сахар, повышающий уровень глюкозы.
-
Хлебобулочные изделия. такие как булочки, круасаны, печенье и т.д., тоже не могут утолить голод надолго. Все злаки имеют достаточно высокий гликемический индекс, что также повышает сахар в крови, а значит и аппетит.
-
Сейчас в моде и считаются полезными обезжиренные йогурты. Но у них слишком мало жиров или углеводов, поэтому они не помогут надолго забыть о голоде. Опять же они содержат сахар либо в чистом виде, либо в виде отдушки и начинки из фруктов. Кроме того, как и другие кисломолочные продукты, они провоцируют повышенный аппетит.
-
Газированные напитки содержат также большое количество сахара и провоцируют выделение инсулина. После их употребления организм "требует" выпить еще больше напитка, а также хорошо его заесть.
-
Приправы и пряности усиливают вкус блюд, поэтому мы едим гораздо больше. Старайтесь добавлять меньше приправ в пищу.
-
Лимон и цитрусовые. Диетологи рекомендуют выпивать натощак воду с лимоном или цитрусовые диеты. Но эти продукты усиливают аппетит.
-
Некоторые эксперты утверждают, что питание по расписанию стимулирует желание поесть. Так же, по их мнению, не стоит есть из цветных тарелок – желтых, красных, оранжевых, яркий цвет которых возбуждает аппетит. Лучше выбирать посуду нейтральных оттенков.
Читайте также: