12 продуктов и привычек, которые провоцируют голод и повышают аппетит: с ними вы не похудеете

Что лучше не есть, чтобы похудеть, эти продукты и привычки провоцируют аппетит.

Что больше всего вызывает аппетит? В списке не только много неожиданных продуктов, а также есть некоторые рекомендации для тех, кто хочет похудеть.

Если вы намерены похудеть, то следует избегать этих продуктов и привычек.

Как ни странно, но один из самых популярных фруктов – яблоко провоцирует аппетит. Хотя многие ошибочно едят яблоки на перекус. Несомненно, они очень полезны для организма, следует также учесть, что у них много сахара. Жвачка не относится к пищевым продуктам, но после ее использования появляется сильное чувство голода. Жуя ее, мы обманываем свой организм. Поскольку активно работают слюнные железы, организм путается и ждет еду, а она не поступает. Соусы и заправки также являются сильными возбудителями аппетита. Майонез, который все так любят включает в себя много Е-наполнителей и различных специй, являются мощными усилителями вкуса. А еще в нем находится множество жиров. К этой же категории относятся кетчуп, горчица и соевый соус. Алкоголь провоцирует аппетит из-за того, что быстро поднимается уровень сахара в крови. Кроме того, выводится большое количество жидкости из тканей, крепкие спиртные напитки без содержания сахара, обезвоживают организм. Не зря все диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от спиртного при диетах. Хотя принято считать, что на завтрак нужно употреблять хлопья и мюсли, тем, кто хочет похудеть, этого не стоит делать. Обычно зерна для этих продуктов использую очищенные, приводящие к прыжку глюкозы, то есть и к голоду. То же касается и батончиков с мюслями, которые часто употребляют как перекус. Соки. Пакетированные фруктовые соки содержат большое количество сахара и не имеет необходимой клетчатки. По сути магазинные соки – это жидкий сахар, повышающий уровень глюкозы. Хлебобулочные изделия. такие как булочки, круасаны, печенье и т.д., тоже не могут утолить голод надолго. Все злаки имеют достаточно высокий гликемический индекс, что также повышает сахар в крови, а значит и аппетит. Сейчас в моде и считаются полезными обезжиренные йогурты. Но у них слишком мало жиров или углеводов, поэтому они не помогут надолго забыть о голоде. Опять же они содержат сахар либо в чистом виде, либо в виде отдушки и начинки из фруктов. Кроме того, как и другие кисломолочные продукты, они провоцируют повышенный аппетит. Газированные напитки содержат также большое количество сахара и провоцируют выделение инсулина. После их употребления организм "требует" выпить еще больше напитка, а также хорошо его заесть. Приправы и пряности усиливают вкус блюд, поэтому мы едим гораздо больше. Старайтесь добавлять меньше приправ в пищу. Лимон и цитрусовые. Диетологи рекомендуют выпивать натощак воду с лимоном или цитрусовые диеты. Но эти продукты усиливают аппетит. Некоторые эксперты утверждают, что питание по расписанию стимулирует желание поесть. Так же, по их мнению, не стоит есть из цветных тарелок – желтых, красных, оранжевых, яркий цвет которых возбуждает аппетит. Лучше выбирать посуду нейтральных оттенков.

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