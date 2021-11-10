12 знаменитостей, которые не едят мясо, рассказали, почему они стали вегетарианцами и веганами

12 знаменитостей, которые не едят мясо, рассказали, почему они стали вегетарианцами и веганами

Есть разные типы диет, которые подстраиваются под предпочтения каждого человека. Есть знаменитости, которых беспокоит окружающая среда, жизнь животных и собственное здоровье, поэтому они решают исключить мясо из своего рациона. Некоторые являются веганами, а другие – вегетарианцами. У всех есть причина сделать растительную пищу частью образа жизни.

Как веганы, так и вегетарианцы не употребляют в пищу мясо. Однако веганство гораздо строже, ведь запрещает употребление и молочных продуктов, яиц, меда, и использования любых изделий, полученных из продуктов животного происхождения, в частности кожи и шелка.

Расскажем, почему некоторые знаменитости решили отказаться от товаров животного происхождения.

Кэти Перри

В начале 2021 года Кэти Перри объявила в своем аккаунте в Twitter, что на 95% готова стать веганкой. Певица инвестировала в компанию Impossible Foods, занимающуюся производством заменителей мяса и молока и других продуктов животного происхождения.

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Аня Тейлор-Джой

Звезда сериала Netflix The Queen's Gambit рассказала, что вегетарианка с 8 лет. И это ее сознательный выбор.

Сиа

Певица объявила себя веганкой в 2014 году. С этого времени она всячески демонстрирует любовь к животным. Например, она сотрудничала с организацией, ведущей борьбу за права животных, PETA, чтобы уменьшить количество бездомных животных, и даже написала песню Free the Animal для кампаний, поддерживающих тренд без жестокости.

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон решил стать веганом из-за своей заботы об окружающей среде и преимуществах, которые, по его мнению, имеет эта диета. Известный режиссер уверяет, что с тех пор, как он начал питаться растительной пищей, ни разу не болел.

Он настолько предан этой диете, что являлся исполнительным продюсером документального фильма Radical Change, в котором рассказывает о веганском рационе среди спортсменов.

Эванна Линч

Кроме того, что она актриса, у Эванны есть подкаст под названием The ChickPeeps, где она информирует людей о веганском образе жизни и устраивает открытые дискуссии с защитниками прав животных. Актриса стала вегетарианкой в 11 лет, а в 2014 году стала веганкой.

Джессика Честейн

Джессика Честейн стала веганкой из-за проблем со здоровьем. Актриса рассказала, что в свои двадцать у нее был низкий уровень глюкозы в крови и высокий уровень холестерина, поэтому одним из способов решить эту проблему стал переход на полностью растительную пищу.

Сэйди Синк

Молодая звезда Stranger Things стала вегетарианкой в возрасте 13 лет после просмотра документального фильма Food, Inc. о мясной промышленности. Теперь она веганка и ее главная мотивация — помогать животным и окружающей среде.

Льюис Гамильтон

Когда автогонщик Льюис Гамильтон решил начать питаться растительной пищей, у него было две причины: вести здоровый образ жизни и не наносить вред планете. С тех пор он придерживается этой диеты и присоединяется к пропагандирующим веганство акциям, как, например, в 2018 году, когда он был исполнительным продюсером документального фильма «Радикальные изменения».

Билли Айлиш

Билли Айлиш никогда не ела мясо. Певица говорит, что ее с раннего детства воспитывали вегетарианкой, поэтому стать веганкой для нее было легко. Для Билли причина употреблять растительную пищу принципиальна - ради сохранения жизни животных, к которым, кажется, она испытывает особую привязанность.

Руби Роуз

Певица и актриса, снявшаяся в сериале "Бетвумен", доказала, что за кадром она супергеройка для животных. В детстве Руби Роуз решила соблюдать диету без продуктов животного происхождения.

Руни Мара

Актриса Руни Мара пыталась быть вегетарианкой с 9 лет, но только во взрослом возрасте она полностью перешла на веганство, просмотрев видео о том, как получают продукты животного происхождения.

Через некоторое время она вошла в мир моды, запустив свой бренд веганской одежды и аксессуаров после того, как столкнулась с проблемой найти экологически чистые вещи.

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Хоакин Феникс

С 4 лет Хоакин Феникс не употребляет продукты животного происхождения. Актер часто использует свое влияние, чтобы говорить о правах животных и заботе об окружающей среде, как он сделал это на церемонии вручения Оскара за лучшую мужскую роль.

Актер сотрудничал с такими организациями как PETA и был продюсером документального фильма Gunda, исследующего жизнь сельскохозяйственных животных.

Популярность как веганства, так и вегетарианства растет с каждым годом – кто-то преследует этические цели, для кого-то переход на растительную диету продиктован потребностями организма.

Не нужно радикально менять свой рацион по примеру других, даже звезд. Но прислушивайтесь к себе почаще.

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